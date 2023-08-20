عضو الزمالك يكشف سبب الاستقالة ويؤكد: ممدوح عباس لم يحجز على أموال النادي

قال سليمان وهدان نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، أن هناك أزمات وتراكمات كثيرة للغاية أدت لرحيل مجلس الإدارة وتقديم الاستقالة من أجل احترام الجمعية العمومية.

وقال سليمان وهدان في تصريحات تليفزيونية: " أزمات الزمالك كبيرة للغاية وهناك خلافات وتراكمات كبيرة والفترة المقبلة أنا داعم لأي شخص يدير النادي، والاستقالة اليوم ليس هروب بل حب للنادي ".

وأضاف:" الوقت الحالي ممدوح عباس مش هو اللي حاجز علي أموال نادي الزمالك بل هناك حجز من وزارة المالية وكنا نسير في طريق الحل ولكن قررنا الاستقالة اليوم لنعطي الفرصة لمجلس آخر واحترام الجمعية العمومية التي اختارت مجلسنا ".

وتابع: " ممدوح عباس غير حاجز علي أموال النادي خاصة في أخر شهرين ".

خبير لوائح يكشف مصير الزمالك بعد استقالة مجلس الإدارة

كشف طلال عبد اللطيف، خبير اللوائح الرياضية، مصير نادي الزمالك بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها مجلس الإدارة إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب الرياضة مساء أمس السبت.

وقال عبد اللطيف أنه وفقًا للائحة الاسترشادية سيتم تكليف لجنة ثلاثية لإدارة نادي الزمالك مكونة من المدير التنفيذي و المدير المالي و مدير النشاط الرياضي لحين انتخاب مجلس إدارة جديد.

ويأتي نص اللائحة كالأتي: " إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي شئون النادي والدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ".