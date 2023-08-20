رحاب أبو رجيلة ينتقد الأسماء المرشحة لإدارة الزمالك

انتقد رحاب أبو رجيلة عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، الأسماء المرشحة لإدارة القلعة البيضاء في الفترة المقبلة بعد الاستقالة الجماعية التي تقدم بها المجلس المنتخب.

وتقدم مجلس إدارة الزمالك باستقالة جماعية مسببة إلى وزارة الشباب والرياضة بعد الأزمات التي تعصف بالقلعة البيضاء في الفترة الحالية.

وكتب رحاب أبو رجيلة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك ” مفيش حاجه اسمها لجنه من مدير مالى ومدير نشاط رياضى نادى الزمالك محتاج لجنه كفاءات تقدر تدخل وبسرعه تدخل لحل المشاكل ومحاوله اللحاق بالموسم الرياضى اللى على الابواب اى تضيع للوقت مش فى صالح النادى ".

وتنص اللائحة أنه في حال استقالة المجلس يتم اللجوء لتشكيل لجنة ثلاثية لتولي مهمة إدارة شئون النادي خلال الفترة القبلة لحين انتخاب مجلس جديد وفقًا للائحة الاسترشادية وتتكون اللجنة من رئيس النشاط الرياضي والمدير التنفيذي والمدير المالي للنادي.

وستكون اللجنة مكونة من إيهاب خضر المدير التنفيذي وأحمد إبراهيم المدير المالي وأحمد عبد الدايم مدير النشاط الرياضي، مع الاستعانة بأي شخصية تراها اللجنة للمعاونة في إدارة شؤون القلعة البيضاء.

ويأتي نص اللائحة كالأتي: "إذا لم يكتمل النصاب وكان ضمن جدول الأعمال انتخاب مجلس إدارة جديد بالكامل، تؤلف لجنة مؤقتة من المدير التنفيذي والمدير المالي ومدير النشاط الرياضي أو من يقوم بعملهم، تتولي شئون النادي والدعوى لانتخاب مجلس إدارة جديد، في أول اجتماع جمعية عمومية عادية ".

وفي حال لم يتم اللجوء لقرار تشكيل لجنة ثلاثية سيتجه الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بتعيين لجنة لإدارة نادي الزمالك لحين إجراء الانتخابات الرسمية والتي ستكون على الأغلب في شهر يونيو عام 2024.