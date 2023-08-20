خالد لطيف يكشف أسباب الاستقالة من إدارة الزمالك

كشف خالد لطيف أمين صندوق نادي الزمالك، أسباب تقديم إدارة النادي استقالة جماعية إلى وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح لطيف خلال تصريحات عبر قناة نادي الزمالك، أن المجلس المستقيل تحمل الكثير وفضلنا مصلحة النادي والجماهير، لافتًا أنهم خاضوا الانتخابات ليس بحثا عن المناصب.

وأعرب عن تمنياته بالتوفيق للمجلس الذي سيدير الزمالك في الفترة المقبلة، مؤكدًا أن حب الكيان هو الباقي.

وأشار "أي أحد من الأعضاء مستعد لخدمة الزمالك، هناك التزامات في كل الاتجاهات والظروف لم تساعدنا، بجانب المشاكل والمعوقات وأقدم اعتذاري بالنيابة عن مجلس الإدارة لو كنا أخطأنا في قرار ما، وسنكون صفًا واحدًا خلف القلعة البيضاء".

وأتم تصريحاته "نادي الزمالك يمرض ولكن يبقى قويًا، هو قاعدة أساسية في الرياضة المصرية وسيعود أقوى مما نتخيل في الفترة المقبلة".

وأعلن أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك استقالتهم بشكل جماعي من مناصبهم وذلك من خلال منشورات عبر حساباتهم الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، في مفاجأة من العيار الثقيل أحدثت ضجة كبيرة في الوسط الرياضي المصري.

وكان أحمد مرتضى منصور، عضو مجلس إدارة الزمالك، قد أصدر بيانًا قبل قليل أعلن من خلاله استقالته من منصبه موقع “فيس بوك”.

وأوضح أحمد مرتضى أن سبب استقالته يرجع للانتقادات التي تعرض لها في الساعات الأخيرة بعد المبادرة التي أطلقها لإنقاذ القلعة البيضاء من الأزمة المالية الطاحنة.