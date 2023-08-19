الزبدة سر نجاحها .. أسهل وصفة لتحضير مخلل المانجو اللذيذ بالخطوات

اعتدنا على تناول المانجو حلوة سواء كما هي أو في حلويات وعصائر، ولكننا اليوم سنقدمها إليكم بطريقة مختلفة، من خلال تحضيرها طبق حادق مميز مع طريقة عمل مخلل المانجو الشهي سريع التحضير.

نصائح لتحضير مخلل المانجو

1- يجب الإستعانة بمانجو متماسكة ممتلئة باللحم وليست طرية؛ حتى يمكن تقطيعها لقطع متامسكة لتخلل وتبقى بحجمها وهنا يمكن استخدام المانجو الزبدة لأنها متماسكة القوام ممتلئة.

2- لابد من خلط كل مكونات تتبيلة التخليل جيداً قبل وضعها على المانجو حتى نضمن تجانس المكونات ومن ثم تقلب فيها المانجو لتوضع في البرطمان المعقم النظيف الجاف.

مخلل المانجو

مكونات مخلل المانجو

مانجو

عصير ليمون

كركم - كاري - كمون

ملح - سكر

هريسة

حبة البركة

زيت

شطة

طريقة تحضير مخلل المانجو

- قشري المانجو بالكامل.

- قطعي لحم المانجو لقطع متوسطة الحجم.

- اخلطي كل مكونات خلطة التخليل لتتبيل المانجو.

- قلبي كل قطع المانجو في خليط التتبيل واتركيها 3 أيام ثم قدميها بألف هنا وشفا.

فوائد المانجو

جدير بالذكر أن المانجو من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، فهي غنية بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة، التي تساعد في الحفاظ على صحة الجلد والعيون، وتقي من السرطانات، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، وتحافظ على ضغط الدم.