أسهل وصفة لتحضر تشيز كيك المانجو بالخطوات.. تعزز صحة الجلد والعيون

المانجو من أشهى الفواكه التي يعشقها الكبار والصغار، فبالإضافة إلى طعمها اللذيذ، فهي غنية بالعديد من العناصر والمواد الغذائية الضرورية للحفاظ على صحة الجسم من فيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة.

فوائد المانجو

وتشمل فوائد تناول المانجو الحفاظ على صحة الجلد والعيون، والوقاية من السرطانات، وتعزيز صحة الجهاز الهضمي، والسيطرة على ضغط الدم.

تشيز كيك المانجو

وصفة تشيز كيك المانجو

وفي هذا الصدد، نقدم إليكِ أسهل وصفة لتحضير تشيز كيك المانجو لكي تقدميها لأولادك، وتساعديهم على الإستفادة من محتواها الغذائي الذي لا مثيل له.

مقادير تحضير تشيز كيك المانجو

24 قطعة بسكويت مطحونة.

نصف كوب (113 جم) زبد مذاب.

كوب (200 جم) جبن كريمي.

2 ظرف جيلي مانجو.

كوب (200 جم) كريمة خفق.

كوب (200 جم) قطع مانجو مثلجة.

ملعقة صغيرة (5 جم) جيلاتين.

طبقة الوجه:

3 أكواب (600 جم) قطع مانجو مثلجة.

3 ملاعق كبيرة (30 جم) سكر.

ملعقة كبيرة (10 جم) جيلاتين.

طريقة تحضير تشيز كيك المانجو

ضعِ البسكويت المطحون والزبد في طبق عميق، واخلطيهما جيدًا.

ضعِ مزيج البسكويت والزبد في صينية ، ثم افرديه بالتساوي، وأدخلي الصينية الثلاجة، حتى تتماسك طبقة البسكويت.

ضعِ الجيلي ونصف كوب من الماء الساخن في طبق، وقلبي حتى يذوب الجيلي تمامًا.

أضيفِ نصف كوب من الماء البارد وملعقة جيلاتين وقلبي، ثم اتركِ الوعاء في درجة حرارة الغرفة.

ضعِ الجبن الكريمي وكريمة الخفق في الخلاط، واخفقِ جيدًا حتى تتجانس المكونات، ثم أضيفي مزيج الجيلي بالتدريج مع الاستمرار في الخفق.

أضيفِ كوب المانجو، واستمري في الخفق، حتى تتجانس المكونات تمامًا.

ضعي المزيج المخفوق على طبقة البسكويت، وأدخلِ الصينية الثلاجة لمدة 120 دقيقة حتى تتماسك.

ضعي 3 أكواب من المانجو والسكر والجيلاتين في وعاء على نار متوسطة، وقلبِ حتى تتجانس المكونات ويذوب الجيلاتين.

صبي الخليط بعد أن يهدأ على وجه الصينية، وأدخليها مرة أخرى الثلاجة مدة لا تقل عن 60 دقيقة حتى يتماسك التشيز كيك، ثم قدميه باردًا بالهنا والشفا.