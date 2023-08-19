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بعد إنقاذ 129 مصريًا.. ما الطرق التي يسلكها المهاجرون غير الشرعيون حول العالم؟
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

بالتزامن مع مهرجان المانجو.. تعرف على أنواع وأسعار فاكهة السعادة

مهرجان المانجو
مهرجان المانجو

فاكهة السعادة، وملكة الفواكه، ألقاب لا تليق إلا بمعشوقة الشعوب "المانجو"، التي تتميز مصر وخاصة الإسماعيلية في زراعتها، لذا تنظم المحافظة للعام الثاني على التوالي مهرجان المانجو، بحضور المحافظ وعدد من المسؤولين.

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وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" أشهر أنواع المانجو وأسعارها بأسواق الجملة.

أنواع المانجو وأسعارها

 كيلو مانجو عويس: من 25 لـ 45 جنيهًا.

 كيلو مانجو هندي: من 17 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو تيمور: من 17 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 16 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

 كيلو مانجو فونس: من 17 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

 كيلو مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو صديقة: من 15 لـ 27 جنيهًا.

 كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

 كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.

 كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

 كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 27 جنيهًا.

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