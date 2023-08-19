بالتزامن مع مهرجان المانجو.. تعرف على أنواع وأسعار فاكهة السعادة

فاكهة السعادة، وملكة الفواكه، ألقاب لا تليق إلا بمعشوقة الشعوب "المانجو"، التي تتميز مصر وخاصة الإسماعيلية في زراعتها، لذا تنظم المحافظة للعام الثاني على التوالي مهرجان المانجو، بحضور المحافظ وعدد من المسؤولين.

وفي هذا السياق، تنشر "الوفد" أشهر أنواع المانجو وأسعارها بأسواق الجملة.

أنواع المانجو وأسعارها

كيلو مانجو عويس: من 25 لـ 45 جنيهًا.

كيلو مانجو هندي: من 17 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو تيمور: من 17 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو زبدية: من 16 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو بلدي: من 9 لـ 15 جنيهًا.

كيلو مانجو فونس: من 17 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو فص: من 30 لـ 60 جنيهًا.

كيلو مانجو دبشة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو صديقة: من 15 لـ 27 جنيهًا.

كيلو مانجو جولك: من 15 لـ 21 جنيهًا.

كيلو مانجو سكري: من 15 لـ 23 جنيهًا.

كيلو مانجو بيض العجل: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو سنارة: من 14 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو تومي: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو فجر كلان: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو كنت:- من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو كيت: من 12 لـ 20 جنيهًا.

كيلو مانجو نعومي: من 15 لـ 27 جنيهًا.