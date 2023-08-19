الشباب والرياضة تنظم معرضا للمنتجات اليدوية والتراثية بمحافظة الغربية

ضمن مبادرة " صيف شبابنا "..

نظمت وزارة الشباب والرياضة، الإداره المركزية لتنمية الشباب " اداره الفتاة والمراة "، معرض للمنتجات اليدوية والتراثية بمركز شباب شوبر بمحافظة الغربية .

تضمن المعرض منتجات يدوية والتي تمثل مخرجات للورش الحرفية التي سبق تنفيذها داخل أندية الفتاة والمرأة بالمحافظة، ومنها (عقاده، ديكوباج ،بورسيلين، إعادة تدوير لمخلفات المنزل لعمل قطع ديكور)،وشهد المعرض اقبال كبير من رواد المركز.

كما تم عقد ندوة لعضوات أندية الفتاة والتطوع تحت عنوان ترشيد استهلاك المياه، تناولت أهميه المياه وطرق الاستهلاك الامثل للمياه للترشيد .



وتعد إقامة معارض الحرف اليدوية والتراثية التي تنظمها وزارة الشباب والرياضة، فرصة جيدة لتسويق المنتجات المعروضة بداخلها، لتشجيع الفتيات ودعمهم من خلال توفير منافذ بيع لهن وعرض منتجاتهن بأسعار مناسبة.



الشباب والرياضة تنظم ورش حرفية لأندية الفتاة والمرأة بمحافظتي الوادي الجديد وبني سويف



وفي سياق آخر نفذت وزارة الشباب والرياضة- الإدارة المركزية لتنمية الشباب ، ورش حرفية لأندية الفتاة والمرأة بمحافظتي الوادي الجديد وبني سويف ،في اطار مبادرة "حرفتك .. مهنتك"،خلال الفترة من ١٧ حتى ١٩ اغسطس الجاري.

بمركز شباب الخارجه بمحافظة الوادي الجديد نفذت ورشة الريزن، وتم تدريب الفتيات ليتعرفن على مادة الريزن المستخدمة والإحتياطات المتبعة والأدوات المستخدمة وكيفية تشكيلها لظهور المنتج .

فيما اختتم مركز شباب العبور بمحافظة بني سويف ، الورشة التدريبة للرسم على الخشب وتنفيذ مشغولات يدوية،بالإضافة إلى التعرف على الأدوات المستخدمة ونوع الخيوط و طباعة الرسومات .

جدير بالذكر أن الوزارة تولي إهتمام كبير لتنفيذ مبادرة " حرفتك .. مهنتك" لدعم أندية الفتاة والمرأة بكافة المحافظات، كونها تعد من أهم مصادر الدخل للكثير والتي تساعدهم في اكتساب المهارات التي تمكنهم من انشاء مشاريع صغيرة تساهم في حياة أفضل، ونشر ثقافة العمل الحر و تنمية مهاراتهم التسويقية .