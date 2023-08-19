تحليل مومياء رجل الجليد يصدم أوروبا.. فيديو

صدم تحليل مومياء رجل الجليد أوروبا، والتي أظهرت أنه قابل للسمنة ومعرض للصلع الكامل، وجيناته تسمح بالإصابة بداء السكري، ويشبه كثيرًا سكان الأناضول الحاليين.

رجل الجليد:

على عكس ما أعتقد العلماء على مدار 30 عامًا مضت، منذ العثور على مومياء الألب، التي أشار رسمها الجيني الأول إلى رجل كثيف الشعر وبشرة فاتحة وعيون زرقاء، لكن نتائج تحليل جديدة لعينة من عظم الورك، نفت ما أعتقد سابقًا.

وتعود المومياء لرجل دفن في الثلج لــ 5 آلاف عام، ويعرف الرجل الجليدي باسم "أوتزي"، عثر عليه متنزهون في عام 1991، بمنطقة جبال الآلب الإيطالية، تعود لصياد معه فأس نحاسية طويلة.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: تحليل مومياء "رجل الجليد" يصدم الأوروبيين في لون بشرته وأصوله.. أقرب لمن؟".

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