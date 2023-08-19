تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء في دوري روشن

أعلن البرتغالي جورجى جيسوس، المدير الفني لفريق الهلال السعودي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة الفيحاء في المباراة المرتقبة على ستاد الفهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية في دوري روشن السعودي.

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تشكيل الهلال السعودي لمباراة الفيحاء:

حراسة المرمى: عبدالله المعيوف.

خط الدفاع: سعود عبدالحميد ــ علي البليهي ــ محمد جحفلي ــ ناصر الدوسري.

خط الوسط: روبن نيفيز ــ سالم الدوسري ــ ميلنكوفيتش سافيتش.

خط الهجوم: عبدالله الحمدان ــ مالكوم ــ ميشايل ديلجادو.

موعد مباراة الهلال السعودي لمباراة الفيحاء:

من المقرر أن تنطلق المباراة التي تجمع بين الهلال السعودي والفيحاء التي تقام مساء اليوم السبت الموافق 19 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، 10 مساءً بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال السعودي لمباراة الفيحاء:

تذاع المباراة على الهواء المباشرة على قنوات إس إس سي الرياضية السعودية تعد القناة الحصرية للمباراة وبطولة الدوري السعودي للمحترفين، ومن المقرر أن يتولى التعليق عيسى الحربين.