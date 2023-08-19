جيرارد يطلب من إدراة الإتفاق التعاقد مع لاعب الهلال السعودي

طلب ستيفين جيرارد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الإتفاق من إدارة نادية التعاقد مع نجم الهلال السعودي صالح الشهري خلال الفترة المقبلة.

جيرارد يرغب في التعاقد مع الشهراني

وبالفعل تقدمت إدارة الإتفاق بطلب رسمي لنادي الهلال السعودي من أجل ضم نجم الفريق الأول صالح الشهري خلال الفترة المقبلة.

وأبدي جيرارد رغبته في ضم مهاجم محلي لتدعيم صفوف فريقه، وأن الإدارة رسمت خطوطًا جديدةً في حال تعثرت مفاوضات الشهري.

ويري جيرارد أن اللاعب سيكون إضافة كبيرة للفريق، نظرة للخطة التي يعتمد عليها .

وأوضحت أن الإدارة ستوجه بوصلة التعويض إلى عبد الله الحمدان، مهاجم الهلال الآخر، أو أحمد عبده، مهاجم الشباب، لاستقطاب أحدهما إلى صفوف الفريق الشرقي.

يذكر أن فاز نادي الاتفاق السعودي بقيادة المدرب ستيفن جيرارد على الحزم بهدفين دون رد، مساء أمس الجمعة في الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين.

ثنائية الاتفاق جاءت بتوقيع كل من روبين كايسون وزوران توسيتش في الدقيقتين 17، 52 من عمر المباراة.

وكان موسى ديمبيلي سجل هدفا في الدقيقة الخامسة لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل.

وسجل الاتفاق انتصاره الثاني في الدوري السعودي بعدما فاز على النصر بهدفين لهدف في الجولة الافتتاحية.

بهذه النتيجة يتساوى الاتفاق مع الأهلي برصيد 6 نقاط لكل منهما في صدارة جدول الترتيب.