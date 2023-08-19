بث مباشر.. حفل تقديم نيمار بعد الانضمام الرسمى للهلال السعودي

تقدم لكم بوابة الوفد الإلكترونية خدمة البث المباشر لحفل بث مباشر لتقديم النجم البرازيلي نيمار الوافد الجديد لقلعة الزعيم السعودي خلال فترة الميركاتو الصيفي الجاري قادمًا من صفوف باريس سان جيرمان .

يقدم الهلال السعودي حفلًا أسطوريًا لنيمار على ستاد الفهد الدولي معقل قلعة الزعيم خلال مباراة الهلال السعودي والفيحاء في مباراة الجولة الثانية من دوري روشن السعودي.

وصل نيمار دي سيلفا صباح اليوم إلى السعودي عبر طائرة خاصة قادمة من باريس للبدء في المشاركة مع الزعيم خلال الموسم الجديد.

ومن المقرر أن يستمر نيمار مع الهلال السعودي خلال موسمين قادمين حتى صيف 2025.

يستعد الهلال السعودي لمقابلة الفيحاء في ثان مبارياته في دوري روشن السعودي في معقله في وسط حضور كبير لمشجعي الهلال.

موعد مباراة الهلال السعودي والفيحاء:

من المقرر أن تنطلق المباراة مساء اليوم السبت الموافق 19 من شهر أغسطس 2023، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساءً بتوقيت الإمارات، و9 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

القنوات الناقلة لحفلة تقديم نيمار:

تذاع الحفلة عبر البث المباشر على الهواء مباشرة عبر قنوات إس إس سي الرياضية السعودية الناقل الحصري للمباراة.