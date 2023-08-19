إعصار "هيلاري" الأسوأ منذ 84 عامًا يضرب أمريكا.. فيديو

تستعد الولايات المتحدة الأمريكية لإعصار هيلاري المدمر، الذي يضرب البلاد في غضون أسبوع، وهو الأسوأ منذ 84 عامًا.

إعصار هيلاري المدمر:

يهدد أمريكا، كابوس سان لوكاس، شمال غرب المكسيك، قبل وصول الإعصار هيلاري، الذي تستعد له المنطقة والمصنف من الفئة الرابعة، وسط تحذيرات من فيضانات كارثية محتملة، ورياح شديدة تصل سرعتها إلى 230 كيلومترًا في الساعة.

وتواجه أمريكا ظروف جوية صعبة تستمر حتى الأحد المقبل، تصل حتى جنوب ولاية كاليفورنيا.

وقال مسؤولو مقاطعة لوس أنجلوس، في ولاية كاليفورنيا، إن إعصار هيلاري سيضرب بقوة عاصفة مدارية لم تشهدها المنطقة منذ عام 1939.

جاء ذلك في تقرير تليفزيوني مذاع عبر قناة العربية، بعنوان: الأسوأ منذ 84 عامًا.. إعصار مدمر يحدث لمرة واحدة في العمر يضرب أميركا في غضون أسبوع.





شاهد الفيديو: