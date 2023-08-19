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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء ..موقف نيمار من المشاركة

نيمار دا سيلفا
نيمار دا سيلفا

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال بنظيره فريق الفيحاء مساء اليوم السبت علي استاد الملك فهد في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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ويواجه الهلال نظيره الفيحاء في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

تبدو فرصة مشاركة النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا لاعب باريس سان جيرمان السابق والوافد الجديد لصفوف الهلال السعودي صعبة أمام الفيحاء،حيث وصل اللاعب إلى الرياض مساء يوم الجمعة.

ومن المقرر أن يتم تقديم نيمار في حفل ضخم أمام جماهير الزعيم قبل انطلاقة المباراة مباشرة وذلك في تمام الساعة السابعة والربع مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.

 

تشكيل الهلال المتوقع أمام الفيحاء

من المتوقع أن يبدأ البرتغالي خورخي جيسوس، المدير الفني للزعيم مواجهة الفيحاء بتشكيل مكون من:

في مركز حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

في خط الدفاع: ياسر الشهراني، محمد جحفلي، علي البليهي، سعود عبد الحميد.

في خط الوسط: روبن نيفيز، محمد كنو، سيرجي سافيتش.

في خط الهجوم: سالم الدوسري، مالكوم، ميشيل ديلجادو.

 

 

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