شاهد.. وصول نيمار إلى الرياض

وصل النجم البرازيلي نيمار إلى العاصمة السعودية الرياض تمهيدًا للتوجه إلى نادي الهلال من أجل الاستعداد لحفل تقديمه لجمهور الزعيم الذي من المقرر أن يقام غدًا السبت أمام الفيحاء.

وقررت إدارة نادي الهلال إقامة حفل استقبال كبير للنجم البرازيلي كما سيشمل الحفل تقديم الحارس الجديد ياسين بونو الذي أعلن الهلال التعاقد معه أمس قادمًا من إشبيلية الإسباني.

وأكدت المصادر أن الحفل الذي سينظمه الهلال سيكون بطريقة عالمية وفريدة، حيث تم الاستعانة بشركات كبيرة ومسئولة عن تنظيم المهرجات والمناسبات الرياضية الكبرى.

ومن المقرر أن ينطلق حفل استقبال نيمار قبل المباراة بساعة، حيث سيشهد عددًا من الفقرات، كما تأكد عدم مشاركة نيمار في المباراة، ولكنه سيكون جاهزًا لمباراة الفريق بالجولة الثالثة.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

ويستعد الهلال لمواجهة الفيحاء غدًا السبت في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب استاد الملك فهد الدولي ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي للمحترفين للموسم الجاري 2023 – 2024.