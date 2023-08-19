ليفربول يٌسجل الهدف الثالث في شباك بورنموث .. بأقدام برتغالية

تمكن فريق ليفربول من تسجيل الهدف الثالث في شباك بورنموث في المباراة الجارية الآن على ستاد آنفيلد في الجولة الثانية في الدوري الإنجليزي الممتاز .

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سجل البرتغالي جوتا لاعب ليفربول الهدف الثالث في شباك بورنموث ، حيث سدد المجرى دومينيك سوبوسلاي تسديده صاروخية تمكنت نيتو حارس برشلونة السابق التصدي لها ليكمل البرتغالي جوتا الكرة وسددها في شباك الحارس بورنموث، ليعلن حكم المباراة عن صحة الهدف الثالث لصالح الريدز.

أحرز أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث هدف التقدم في الدقيقة الثالثة لصالح فريقه بعد تسديدة قوية سكنت شباك الريدز.

قبل أن يسجل لويس دياز هدف التعادل لصالح ليفربول بشكل رائع في شباك بورنموث معلنا هدف التعادل في الدقيقة 28، بعدها في الدقيقة 36 أحرز محمد صلاح هدف التقدم بعدما فشل في تسجيل ركلة الجزاء، الذي تصدى لها نيتو حارس بورنموث قبل أن ترتد منه ويتابعها "مو" سريعا ويسددها في الشباك.

تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

في حراسة المرمى: أليسون بيكر

في الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

في الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

في الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.