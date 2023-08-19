تاريخي..محمد صلاح يتخطى جيرارد بقائمة هدافي ليفربول التاريخيين

استطاع محمد صلاح نجم ليفربول تحقيق رقم تاريخي جديد بعد تسجيله في شباك بورنموث ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل محمد صلاح هدف ليفربول الثاني ليقص شريط أهدافه في الدوري الإنجليزي بالموسم الجديد.

رقم تاريخي لـ صلاح

تخطى محمد صلاح رقم أسطورة ليفربول، ستيفن جيرارد، بعدما كان الثنائي يتساويان في عدد الأهداف مع ليفربول بـ 186 هدفا، قبل أن ينجح صلاح في التسجيل ليتخطى رقمه، ويصبح 187 هدفا.

وكان صلاح سجل في مباراة تشيلسي الماضية، بالجولة الافتتاحية في البريميرليج، لكن تقنية الفيديو ألغت الهدف ليتأجل هدف “مو” بالموسم الجديد لمباراة بورنموث.

200 مساهمة تهديفية:

وصل محمد صلاح للمساهمة التهديفية رقم 200 في مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، بعدما نجح في تسجيل 133 هدف وصناعة 60 ليكون اللاعب الثاني عشر الذي يحقق ذلك الرقم بالبريميرليج، واللاعب الوحيد في اللاعبين الحاليين بالمسابقة الذي يحقق الرقم.