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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

طرد أليستر لاعب ليفربول في مباراة بورنموث

طرد أليستر لاعب ليفربول
طرد أليستر لاعب ليفربول

تعرض الأرجنتيني ماك أليستر لاعب وسط ليفربول للبطاقة الحمراء في المباراة الجارية حاليا أمام بورنموث على ملعب أنفيلد ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز.

قرر حكم مباراة ليفربول وبورنموث إشهار البطاقة الحمراء لـ أليستر بعد تدخل قوي على لاعب بورنموث ليقرر الحكم طرده، ليلعب ليفربول بـ 10 لاعبين بعد الدقيقة 57.

طرد لاعب ليفربول أليستر

وكان محمد صلاح سجل هدف التقدم لليفربول في الشوط الأول، بعدما سجل لويس دياز هدف التعادل لليفربول الذي كان متأخرا بهدف في الدقيقة الثالثة.

 

تشكيل ليفربول ضد بورنموث:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: ألكسندر أرنولد – كوناتي – فان دايك – روبرتسون

الوسط: دومينيك سوبوسلاي – ماك أليستر – كودي جاكبو

الهجوم: محمد صلاح – جوتا – لويس دياز.

 

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