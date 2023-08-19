حقيقة وصول متحور كورونا الجديد مصر

متحور كورونا الجديد إي جي 5 أو متحور إيريس.. يعد متحور كورنا الجديد من أكثر الكلمات بحثًا على محرك البحث" جوجل"، خلال الايام القليلة الماضية وذلك بعد تحذيرات منظمة الصحة العالمية من المتحور، وأيضًا بعد تسجيل الالاف من الحالات في الولايات المتحدة الامريكية وبريطانيا.

حقيقة وصول متحور كورونا مصر

وقد أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية والوقائية، أن مصر لم تسجل حتى الآن أي إصابة بالمتحور الجديد لاوميكرون "Eg5" لافتا الى انه احد متحورات كورونا الجديد.

آي جي 5 متحور جديد

واوضح عوض تاج الدين، أن منظمة الصحة العالمية صنفت Eg5 أنه متحور جديد يثير الاهتمام لانه ينتشر أكثر من المتحورات الاخرى بمعنى أنه ينتشر ويصيب عدد أكثر من الاشخاص، مشيرًا إلى أنه فى كل الاحوال فان الوقاية مهمة جدا لافتًا إلى أن فيروس كورونا احدالفيروسات التى تصيب الجهاز التنفسى وهناك مجموعة من الفيروسات تصيب الجهاز التنفسى منها الانفلونزا، حيث أن كل الفيروسات لديها القدرة على التحور حتى تستطيع أن تتعامل مع مقاومة جسم الانسان.

اكتشاف السلالة الجديدة

تم اكتشاف السلالة الجديدة في 51 دولة بما في ذلك كوريا الجنوبية واليابان وكندا وأستراليا وسنغافورة وفرنسا والبرتغال وإسبانيا.

أعراض المتحور

الحمى

السعال

ضيق التنفس

الحمى التهاب الحلق

سيلان الأنف والسعال

آلام الجسم والعضلات

التعب والإسهال

طرق الوقاية

إتباع إجراءات السلامة

ارتداء الكمامات

المحافظة على تلقي اللقاحات

الحفاظ على تهوية الغرف

غسل اليدين جيدًا

استخدام الكحول باستمرار

وذكرت منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا لا يزال يمثل تهديدًا كبيرًا على الرغم من إعلان انتهاء حالة الطوارئ الدولية للصحة العامة في الخامس من مايو الماضي.