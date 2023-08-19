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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

بريطانيا تُعلن اكتشاف نوع جديد من فيروس كورونا (تفاصيل)

فيروس كورونا
فيروس كورونا

أعلنت وكالة الصحة البريطانية (UKHSA)، عن اكتشاف متحور جديد من فيروس كورونا (BA.2.86) في المملكة المتحدة، يتميز بعدد كبير من الطفرات، حسبما أفادت وسائل إعلام بريطانية، اليوم السبت.

وأصدرت الوكالة بيانا على الموقع الإلكتروني لحكومة البلاد: تم اكتشاف هذا المتغير في المملكة المتحدة يوم الجمعة 18 أغسطس ... تم تأكيد اكتشاف حالة واحدة فقط حتى الآن لدى شخص ليس له سجل سفر حديث، ما يشير لوجود درجة معينة من إمكانية الاتصال المعدي داخل المملكة المتحدة".

عدد كبير من الطفرات

يحتوي المتحور الجديد للفيروس التاجي على عدد كبير من الطفرات، لكن الوكالة وفق البيان لا تملك حتى الآن بيانات كافية لتحديد مدى الاستجابة المناعية للجسم، وشدة المرض.

ووفقًا لصحيفة الغارديان، المتغير الجديد يحتوي على "أكثر من 30 طفرة في "بروتين سبايك".

وأوضح البيان: إن ست حالات فقط من الإصابة بمرض (BA.2.86) تم اكتشافها حتى الآن في جميع أنحاء العالم، موزعة على أربع دول، وستواصل UKHSA مراقبة الوضع عن كثب.

وفي وقت سابق، ذكرت منظمة الصحة العالمية (WHO) أن نوعا جديدا من COVID-19 وهو (BA.2.86) يخضع للمراقبة، بسبب وجود عدد كبير من الطفرات فيه.

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