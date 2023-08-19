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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

فرنسا تدين بشدة القصف الروسي على "تشيرنيهيف" الأوكرانية

القصف الروسي
القصف الروسي

 

أدانت فرنسا بأشد العبارات، القصف الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمالي أوكرانيا، الذي استهدف جامعة ومسرحا وأسفر عن وقوع عدد من الضحايا .

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وذكرت وزارة الخارجية الفرنسية "أن الاستهداف المتعمد للأهداف المدنية يعتبر بموجب القانون الدولي، جريمة حرب، وهذا دليل آخر على جبن روسيا".

وأضافت "أن فرنسا ستواصل دعم أوكرانيا وكذلك دعم المحاكم الأوكرانية والدولية من أجل مكافحة الإفلات من العقاب على هذه الجرائم، كما أنها لن تتوقف عن إدانة استمرار روسيا في حربها ضد أوكرانيا".

وأعلنت وزارة الداخلية الأوكرانية، اليوم السبت، مقتل 7 أشخاص بينهم طفل عمره 6 أعوام، وإصابة 90 آخرين في ضربة صاروخية روسية أصابت ميدانا في وسط مدينة تشيرنيهيف التاريخية بشمال أوكرانيا.

وأضافت الوزارة أن وقت وقوع الضربة الصاروخية تزامن مع وجود أشخاص في طريقهم إلى كنيسة للاحتفال بمناسبة دينية، مشيرة إلى أن المصابين بينهم 12 طفلا و10 من رجال الشرطة. 

كما أدان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، القصف الصاروخي الروسي وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا.

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