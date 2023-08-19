عاجل
سياسي: توصيات الحوار الوطني شاملة والرئيس السيسي أوفى بوعده
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

تقارير تبادل السجناء بين روسيا وأمريكا عبارة عن تكهنات

المتحدثة باسم الخارجية
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

قالت ماريا زاخاروفا، المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إن التقارير الأمريكية بشأن صفقة محتملة حاليًا مع روسيا لتبادل السجناء بأنها مجرد تكهنات، داعية الولايات المتحدة إلى اتباع الطرق والقنوات الرسمية للحوار بشأن مسألة تبادل السجناء بين البلدين.

اقرأ أيضا .. روسيا تُؤكد: البيت الأبيض وصل لطريق مسدود بشأن أزمة أوكرانيا

احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة

وأضافت “زاخاروفا” حسبما نقلت قناة “القاهرة الإخبارية” أن مثل هذه التكهنات حول احتمال تبادل السجناء بين روسيا والولايات المتحدة تظهر بصورة مستمرة في وسائل الإعلام الأمريكية، وهذا يحدث فقط لأسباب سياسية داخلية في واشنطن.

أمريكا تسعى لكسب نقاط سياسية

وأشارت المتحدثة الرسمية باسم الخارجية الروسية، إلى أن الإدارة الأمريكية لا تعتبر مصير هؤلاء السجناء هو المهم وتسعى فقط لكسب نقاط سياسية.

وأكدت أن روسيا تدعو الجانب الأمريكي مرة أخرى إلى التركيز على الحوار المهني الرسمي، من خلال القناة الرسمية في هذا الموضوع، تلك القنوات التي حددها رئيسا البلدين، عام 2021، منوهة إلى أنه بفضل هذه الدبلوماسية الهادئة جرى بالفعل في وقت سابق تبادل للسجناء بين الجانبين.

مواد متعلقة

حملة مرورية مُكبرة تضبط 72091 مخالفة متنوعة

انخفاض أسعار البيض للمستهلك اليوم السبت.. تسليم المزرعة

روسيا تدعو أمريكا مُجددًا لبحث تبادل الموقوفين عبر القنوات الدبلوماسية

روسيا تُؤكد: البيت الأبيض وصل لطريق مسدود بشأن أزمة أوكرانيا

روسيا: الولايات المتحدة لا تسعى لإنهاء النزاع الأوكراني

روسيا تُعلن إسقاط صاروخ أوكراني استهدف القرم