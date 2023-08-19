روسيا تُحبط هجومًا أوكرانيًا جديدًا على موسكو وضواحيها

قالت "وزارة الدفاع الروسية"، إنه تم إحباط هجوم إرهابي أوكراني جديد استهدف موسكو وضواحيها بطائرة مسيرة، أسقطتها الدفاعات الروسية دون أن يُسفر الحادث عن إصابات، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وجاء في بيان الوزارة: "تم اليوم إحباط محاولة النظام الأوكراني شن هجوم إرهابي بطائرة مسيرة استهدفت موسكو وضواحيها".

وأضافت أن قوات الدفاع الجوي رصدت المسيرة في الوقت المناسب، وأسقطتها بوسائل الحرب الإلكترونية، حيث تحطمت في منطقة غير مأهولة قرب بلدة بوتيلكوفو التابعة لمدينة كراسنوغورسك شمال غربي موسكو.

الهجوم الصاروخي الروسي

من ناحية أخرى، ارتفعت حصيلة الضحايا جراء الهجوم الصاروخي الروسي على مدينة "تشيرنيهيف" الواقعة شمالي البلاد، إلى سبعة قتلى و90 مُصابًا على الأقل.، حسبما أفاد وزير الداخلية الأوكراني، "إيهور كليمينكو"، اليوم السبت.

وقال كليمينكو، إن عشرة من أفراد الشرطة الأوكرانية و12 طفلا من بين المصابين.. مشيرة إلى أن مسرحا وجامعة من بين المباني التي تضررت جراء الضربة الصاروخية.

من جانبه، أدان الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي" هذا الهجوم الصاروخي.

وفي وقت سابق، كشف رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني، "فاسيل ماليوك"، عن تفاصيل عمليتين لتفجير جسر القرم في أكتوبر 2022 وفي يوليو الماضي، فيما أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط مسيرة أوكرانية استهدفت مطارًا عسكريا في نوفجورود، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، اليوم السبت.

ففي كييف، نقلت وكالة أنباء "يكورينفورم" الأوكرانية عن رئيس إدارة أمن الدولة الأوكراني قوله إنه خلال أول عملية خاصة لتفجير الجسر عبر مضيق كيرتش في أكتوبر 2022، استخدمت دائرة الأمن الأوكرانية شاحنة تحمل 21 طنا من الهكسان، أخفيت داخل غطاء سميك لدرجة أن الماسحات الضوئية عند نقاط التفتيش لم تتمكن من اكتشافها، موضحا أن عملاء إدارة الأمن الاستراتيجي بلف المتفجرات داخل غطاء تغليف سميك.