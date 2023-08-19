5 فوائد صحية تُجبرك على شُرب التمر بالحليب يوميًا.. أهمها تعزيز الخصوبة

ينصح الأطباء بتناول مشروب التمر بالحليب يوميًا، نظرًا لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية المهمة للصحة وتحمي الجسم من بعض الأمراض المزمنة.

فوائد التمر بالحليب

ووفقًا لما نشره موقع "بولد سكاي" الطبي، يحتوي التمر بالحليب علي مضادات الأكسدة والحديد والبوتاسيوم والسيلينيوم والمغنيسيوم والنحاس وفيتامين ب المركب وفيتامين ج والألياف الغذائية والبروتين ، وفيما يلي نستعرض إليك أبرز فوائده للصحة العامة بحسب نصائح الأطباء.

فوائد التمر بالحليب

1- التخلص من الأنيميا

يعزز مشروب التمر بالحليب نسبة الحديد في الجسم، كما يحتوي على بروتين يساعد على زيادة تدفق الخلايا الخاصة بالدم الحمراء، ولذا عليك تناوله على معدة فارغة.

2- الحفاظ على صحة الأمهات الحوامل والجنين

يمكن للأم الحامل تناول مشروب التمر بالحليب عن طريق نقع 5 تمرات في كوب حليب طوال الليل وتناوله في الصباح، مما يساهم بشكل كبير في تكوين عظام الجنين وتقوية الدم لديه.

3- التخلص من التجاعيد

يحتوي مشروب التمر بالحليب على نسبة عالية من مضادات الأكسدة مما يعزز إنتاج الكولاجين في الجسم، وبالتالي التخلص من علامات التقدم بالعمر، والقضاء على التجاعيد.

4- الشعور بالحيوية والنشاط الدائم

يعزز تناول التمر بالحليب الشعور بالطاقة والحيوية، لذا فتناوله صباحًا لهذا يساهم في إمداد الجسم بالطاقة والحوية، وأيضا النشاط وزيادة التركيز.

5- تعويز الخصوبة

يعزز مشروب التمر بالحليب نسبة الخصوبة لدى الرجل والمرأة، فتناوله بشكل مستمر يساعد على زيادة إنتاج الحيوانات المنوية الجيدة، وتكوين بويضات ذات صحة قوية.