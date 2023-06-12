ممنوع تخزين الحليب في هذا المكان .. طبيبة تحذر من خطأ كارثي

أوصت خبيرة أغذية بضرورة تخزين الحليب دائمًا في الأرفف الداخلية للثلاجة، بدلًا من بابها، لأنها أكثر برودة وستضمن بقائه طازجًا لفترة أطول، خصوصًا إذا لم تكن ثلاجتك باردة بما فيه الكفاية.

أفضل مكان في الثلاجة لتخزين الحليب للحفاظ عليه طازجًا

ووفقًا لما ذكره موقع "countryliving"، أوضحت خبيرة الأغذية أن تخزين الحليب في المنطقة المخصصة في باب الثلاجة أمراً جيداً طالما أن الثلاجة تحتفظ بدرجة الحرارة الصحيحة التي تتراوح بين 0 و5 درجات مئوية، مشيرة إلى أن هذا ليس الحال دائماً بالنسبة لمعظم الثلاجات.

أفضل مكان في الثلاجة لتخزين الحليب

ويرجع السبب وراء ذلك إلى أنه يتم فتح باب الثلاجة وغلقه عدة مرات في اليوم، وفي كل مرة يتم فتحها، تتعرض محتويات باب الثلاجة لبعض التغيرات في درجة الحرارة ونمو البكتريا، وهذا التغير المستمر في درجات الحرارة ليس جيداً لسلامة طعامك، لذا يجب ألا تحتفظ بالحليب أو أي منتجات ألبان أخرى في باب الثلاجة.

وأوضحت الطبيبة أن الاحتفاظ بالحليب في مكان أعمق في الثلاجة وبعيداً عن باب تغيير درجة الحرارة قدر الإمكان هو الأفضل، كما أن الحرص على حمايته من درجات الحرارة الدافئة طوال الوقت الذي تتناوله قد يساعد في استمراره لفترة أطول ومذاق أفضل حتى آخر قطرة.

أفضل مكان في الثلاجة لتخزين الحليب

كذلك يجب تطبيق نفس القاعدة على الأنواع الأخرى من الحليب، مثل حليب اللوز أو الصويا، حيث يجب أيضاً الاحتفاظ به في درجات حرارة منخفضة لمنع نمو البكتيريا الضارة، وإذا كان الحليب غير المصنوع من منتجات الألبان الخاص بك غير مفتوح بعد يمكنك تخزينه في باب الثلاجة لإبقائه بارداً فقط حتى تقوم بفتحه لاحقاً.