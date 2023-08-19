وزير الرياضة يهنئ عزمي محيلبة ببرونزية منافسات الاسكيت ببطولة العالم بأذربيجان

قدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، التهنئة إلى نجم المنتخب الوطني للرماية اللاعب عزمي محيلبة لتتويجه بالميدالية البرونزية بمنافسات الاسكيت ببطولة العالم للكبار ٢٠٢٣ المقامة بدولة أذربيجان.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن بالغ سعادته بهذا الانجاز الكبير لنجم المنتخب المصري للرماية عزمي محيلبة، مؤكداً أن البطل المصري عزمي محيلبه دوما ما يُسجل لمصر إنجازات تاريخية في رياضة الرماية.

وأوضح وزير الشباب أن محيلبة أول لاعب مصري في تاريخ الرماية يعتلي منصات التتويج ببطولات العالم للمرة الثانية على التوالي بعد تحقيقه الميدالية الذهبية ٢٠٢٢ والبرونزية ٢٠٢٣.

أشار "صبحي" إلى أن منظومة الرماية المصرية تسير على خطي ثابتة نحو تحقيق الإنجازات العالمية في ظل الدعم اللامحدود الذي تقدمه القيادة السياسية للرياضة والرياضيين، لاعتلاء منصات التتويج وتصدر التصنيفات على كافة المستويات، مشيداً بمنظومة الرماية المصرية ومجلس إدارة الاتحاد برئاسة اللواء حازم حسنى على الإنجاز الجديد الذي سطره «عزمي محيلبة» في سجل نجاحات الرياضة المصرية.



جدير بالذكر ان اللاعب المصري عزمي محيلبه قد تأهل إلى دورة الألعاب الأوليمبية باريس ٢٠٢٤.