الجمعة 18 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة وبنك مصر ينفذان ماراثون رياضي في مطروح بمشاركة 1000 فرد

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة العامة للسياحة والفعاليات الرياضية بالتعاون بنك مصر، ومجموعة Event Sports  ماراثون رياضى بمحافظة مطروح، صباح اليوم الجمعة، بمشاركة 1000 فرد من النشء والشباب والمواطنين من مختلف الأعمار السنية.

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جاء تنظيم الماراثون بالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة بمطروح ضمن فعاليات التوعية بالشمول المالى من خلال مختلف البرامج والفعاليات الرياضية المختلفة، وشهد تنافساً قوياً بين جميع المشاركين الذين حرصوا على التواجد منذ الساعات المبكرة من صباح اليوم استعداداً للتنافس فى فعاليات الماراثون.

سادت الماراثون أجواء احتفالية من قبل مواطنى مطروح والذين عبروا عن سعادتهم بما تشهده المحافظة من تطور وتنمية كبيرة فى مختلف المجالات تحت قيادة فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

واستقبلت اللجنة المنظمة للماراثون جميع المشاركين حيث تم تقديم شرح وافٍ للمتسابقين حول مسار الماراثون، وعقب انتهاء الفعاليات تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى، وذلك بحضور وليد رفاعى مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، وممثلى الجهات الشريكة المنفذة للماراثون.

يأتى ذلك فى ضوء سياسة وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى نحو التوسع فى تنظيم الفعاليات الرياضية بالتعاون مع الجهات المعنية على مستوى جميع محافظات الجمهورية سعياً لنشر الرياضة بالمجتمع، والمساهمة كذلك فى تنشيط السياحة المصرية من خلال الفعاليات الرياضية التى تشهد مشاركة العديد من المواطنين المصريين والأجانب من مختلف الدول.

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