حملة مكبرة لرفع المخلفات من كورنيش النيل بمنطقة نجع خضر بنجع حمادي

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادي، برئاسة أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نجع حمادى، حملة مكبرة لرفع المخلفات بالشوارع العامة خاصة بمنطقة نجع خضر بنجع حمادي بمحافظة قنا .

وأوضح أنور، إلى أنه كلف رؤساء الوحدات المحلية القروية التابعة للمركز بتكثيف اعمال النظافة ورفع التركمات والاشغالات من عموم الشوارع والتجمعات، وذلك حفاظاً على الوجهه الحضارية للمركز بصفة عامة والوحدات القروية بصفة خاصة ولخلق جو بيئى نظيف ولفته حضارية تعود بالايجاب على الحالة النفسية للمواطن النجعاوى.

من جهته قام محمد عبد الحميد رئيس الوحدة المحلية لقرية هو باستكمال اعمال النظافة الدورية اليومية.

حيث استهدفت اعمال النظافة مدخل القرية وجوانب الارصفة لرفع القمامة والاتربة من جوانب الطريق ومدخل القرية ورفع نقاط تجمع القمامة والمخلفات، بكافة أنحاء الوحدة القروية.

كما شدد أنور على ضرورة الإهتمام بمنظومة النظافة ورفع جميع الاشغالات والمعوقات لتيسير وسهولة الحركة المرورية، ولا ياتى هذا بالثمار المرجوه منه الا بالمتابعة المستمرة من قبل رؤوساء الوحدات القروية التابعة لمركز نجع حمادى .

مشيراً أن اللواء أشرف الداودى محافظ قنا حريص كل الحرص على أهمية ملف النظافة العامة وضرورة متابعتها، حفاظاً على سلامة المواطنين من الأوبئة والأمراض.