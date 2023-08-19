السبت 19 أغسطس 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

المحـافظـات

محافظ المنوفية يلتقي سيدة تبرعت بقطعة أرض لإنشاء وحدة إسعاف

بوابة الوفد الإلكترونية

 التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ المنوفية بمكتبه بالديوان العام، الحاجة " نفيسة عبدالله أبو شنب " ابنة قرية بتبس بمركز شبين الكوم، والتي قامت بالتبرع بقطعة أرض بمساحة إجمالية 240 مترًا لإقامة مشروعات خدمية لصالح أهالي قريتها.

 وقدم المحافظ الشكر والتقدير للحاجة  "نفيسة "، داعيًا الله عز وجل أن يجعله في ميزان حسناتها ومؤكدًا على أهمية المشاركة المجتمعية في دعم جهود الدولة والوقوف صفًا واحدًا لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 حيث من المقرر أن يتم إنشاء وحدة إسعاف ومبان خدمية بقطعة الأرض التي تم التبرع بها للمساهمة في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة لأهالي القرية.

 وخلال اللقاء، أكد محافظ المنوفية على أن تلك النماذج تعد مثالًا مشرفًا لأهالي وأبناء المحافظة ويحتذى بها في خدمة وتنمية المجتمع، هذا وأعربت الحاجة نفيسة عن سعادتها البالغة بلقاء المحافظ.

  مشيرة إلى أن هذه الأعمال خالصة لوجه الله ولخدمة أهالي قريتها، كما أشادت بحجم المشروعات التي تنفذها الدولة المصرية للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين في القطاعات كافة.

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