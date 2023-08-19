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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

شباب الإسكندرية يناقش حقوق الإنسان في الجمهورية الجديدة

جانب من الحلقة النقاشية
جانب من الحلقة النقاشية

أقام مجلس الشباب المصري بمحافظة الإسكندرية حلقة نقاشية حول الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في إطار البرنامج الوطني لتعزيز مفاهيم حقوق الإنسان بالتزامن مع قرب مرور عامين على إطلاق فخامة السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للإستراتيجية.

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وأدار الحلقة النقاشية الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري ورئيس اللجنة الاقتصادية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان ... حيث ضمت الجلسة نخبة من  القيادات الشابة بالمحافظة والذين يمثلون لفيف من شباب المجتمع المدني والأحزاب السياسية والنقابات العمالية والمهنية والأندية الرياضية وأصحاب المبادرات حيث تم استعراض لتاريخ المجتمع المدني في مصر منذ عام ١٨٢٣ والذي تم خلاله انشاء الجمعية اليونانية بالإسكندرية بالاضافة لريادة مصر في العمل الأهلي .

اشتملت الجلسة أيضاً على استعراض التجربة المصرية في ملف حقوق الإنسان منذ قانون ماعت وفجر الحضارة المصرية القديمة وصولاً لإطلاق السيد رئيس الجمهورية في سبتمبر ٢٠٢١ للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.

وقدم رئيس مجلس الشباب المصري شرحاً للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والركائز الأساسية لها ومحاورها الأربعة الرئيسية والتحديات التي تواجه حالة حقوق الإنسان في مصر وكيف يمكن العمل على مواجهة هذه التحديات .

كما استعرض دور المجتمع المدني في إعداد جيل جديد من القيادات الشابة المؤهلة وان  يكونوا هم الدرع والامل لتحقيق أهداف وغايات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان كما يتمناها الجميع.

جانب من الحلقة النقاشية

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