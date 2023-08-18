الجمعة 18 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الصحة يبحث مع نظيره السعودي تطورات ملفات التعاون بين البلدين

وزير الصحة ونظيره
وزير الصحة ونظيره السعودي

التقى الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، اليوم الجمعة بشقيقه السعودي الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير الصحة، وذلك على هامش فعاليات اجتماعات مجموعة العمل الصحي، لمجموعة الـ20 الذي يعقد في الفترة من 18 إلى 19 أغسطس، بمدينة جانديناجار في ولاية جوجارات الهندية.

خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان يلتقي بشقيقه السعودي

txt

وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة

txt

وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار، تبادل مع شقيقه الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، وزير صحة المملكة العربية السعودية في حوار أخوي أبرز الملفات الصحية في كلا البلدين الشقيقين.

Image

 

 وأضاف “عبدالغفار”، أن الوزيرين استعرضا تطورات ملفات التعاون المشترك بين البلدين، والتطورات التي يشهدها القطاع الصحي في مصر والمملكة العربية السعودية، وعلى رأسها ملف التحول الرقمي وميكنة الخدمات الصحية المقدمة لمواطني البلدين.

 

Image
وزير الصحة


وتابع “عبدالغفار”، أن الوزيرين تبادلا وجهات النظر حول أهم التحديات الصحية التي يشهدها العالم بشكل عام، والمنطقة المنطقة العربية بشكل خاص، إلى جانب مناقشة بعض الملفات التي تتصدر أجندة اجتماع المجموعة الصحية لمجموعة الـ20.

 

وقال “عبدالغفار”، إن الدكتور خالد عبدالغفار، دعا شقيقه الدكتور فهد بن عبدالرحمن الجلاجل، إلى المشاركة في المؤتمر العالمي الأول للصحة والسكان والتنمية، الذي تنظمه مصر برعايةً فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة.

مواد متعلقة

"الرعاية الصحية" تدرس عمل توأمة مع مراكز زراعة الأعضاء بمدينة باشاك شهير

وزير الصحة: المنتجات العشبية الطبية متنوعة ويجب أن تخضع لرقابة الجودة

عبدالغفار يشارك في اجتماع وزراء صحة مجموعة الـ20 بالهند

اختتام فعاليات الدورة التدريبية الثانية بعنوان "الشكاوى والمراجعات والطعون الانتخابية"

مستشفيات تركية خاصة ترغب في ضخ استثمارات وبناء فروع لها بمصر

سفيرة البحرين تشيد بـ"الإرادة والعزيمة" في علاج أطفال مرضى السرطان بمستشفى 57357

الرعاية الصحية: الدولة تتبنى مجموعة من الحوافز لتشجيع الاستثمار في قطاع الصحة

عبدالغفار والقباج يبحثان تيسير استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة