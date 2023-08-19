ملايين الأشخاص يُعانون من انعدام الأمن الغذائي في شرق إفريقيا

أعلن "برنامج الأغذية العالمي"، أنه بالرغم من مُعاناة نحو 76.7 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق إفريقيا منذ يوليو الماضي، إلا أن هذا الرقم تراجع قليلًا مُقارنة بموسم الجفاف العام الماضي 2022، مُوضحًا في تقريره أن آثار الجفاف الشديد في الأراضي القاحلة وشبه القاحلة في كينيا استمرت في إحداث تداعيات على مستويات انعدام الأمن الغذائي خلال النصف الأول من عام 2023.

لكن البرنامج التابع لمنظمة الأمم المتحدة أشار، في بيان نشرته صحف كينية، إلى أنه رغم هذا الانخفاض في أعداد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق أفريقيا إلا أنه مازال مرتفعا مقارنة بعامي 2021 و2020.

ورجح البرنامج استمرار ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي في منطقة شرق أفريقيا خلال النصف الثاني من العام الجاري 2023 بسبب موسم الجفاف في العديد من المناطق بشرق أفريقيا.

تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية على انعدام الأمن الغذائي

وحذر التقرير من الديناميكيات الدولية مثل استمرار تأثير اتجاهات الاقتصاد الكلي العالمية على انعدام الأمن الغذائي، الذي ستقل مستوياته قليلا عن ذروة العام الماضي بسبب تداعيات الصراع في أوكرانيا وجائحة كورونا (كوفيد ـ 19).

وقال برنامج الأغذية العالمية: "إن من المرجح أن تستمر آثار الجفاف للفترة 2020 ـ 2023 لمدة طويلة مما يؤدي إلى تدمير سبل المعيشة وترك 23.4 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي في المناطق المتضررة من الجفاف على الرغم من تحسن موسم الأمطار من مارس إلى مايو 2023".

وأشار إلى أنه "على الرغم من هطول الأمطار في المناطق المتضررة من الجفاف في القرن الأفريقي، إلا أنه من المرجح أن تستمر مستويات انعدام الأمن الغذائي في الارتفاع الشديد؛ نظرا لأن أي تحسن مع هطول الأمطار في الأراضي المتضررة من الجفاف سيكون بطيئا".

وأضاف التقرير أن وضع الأمن الغذائي رغم تحسنه في الصومال بفضل المساعدات الإنسانية في عام 2022؛ إلا أنه مازال مترديًا، مشيرًا إلى توقعات بمعاناة نحو 7.4 مليون شخص في جنوب السودان من انعدام الأمن الغذائي، بسبب الصراع وانعدام الأمن، وتحديات الاقتصاد الكلي، والمخاوف المناخية مثل الفيضانات طويلة الأمد.

وتوقع البرنامج أن يعاني 20.3 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي في السودان بسبب استمرار الصراع منذ منتصف أبريل الماضي والوضع الاقتصادي الصعب، وفي إثيوبيا سيعاني 20.1 مليون شخص بسبب الجفاف الشديد والصدمات المرتبطة بالنزاع هناك.