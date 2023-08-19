مكتبة الإسكندرية تكشف عن شروط المشاركة بمسابقة "ابحث عن الأثر" (شاهد)

تحدث الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن مسابقة "ابحث عن الأثر" لزيادة الوعي الأثري عن الشباب، مؤكدًا أن المسابقة بدأت يوم الخميس الماضي وستستمر حتى 31 أغسطس بهدف إتاحة معلومات للشباب للبحث عن القطع الأثرية في المتحف.

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اخترنا 10 قطع أثرية متميزة من المتحف من عصور مختلفة

وأضاف "عبدالبصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اخترنا 10 قطع أثرية متميزة من المتحف من عصور مختلفة، سواء من المصري القديم واليوناني الروماني والقبطي والإسلامي والبيزنطي".

كاميرا الموبايل مسموح بها دون فلاش

وتابع مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: "كاميرا الموبايل مسموح بها دون فلاش، والفيديو ممنوع إلا بعد دفع الرسوم، وعمر المشترك في المسابقة يكون من 18 إلى 40 سنة، ثم يقوم المتسابق بكتابة منشور على صفحته الشخصية ويجمع الصور التي صورها أو استعان بها من موقع المكتبة الإلكترونية مع كتابة الإجابة الصحيحة للقطع ثم يقوم بعمل tag على الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعية الرسمية للمكتبة".

