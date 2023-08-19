عاجل
حقيقة وصول متحور كورونا الجديد مصر عاجل.. الرئيس السيسي يُصدر قرارًا بالعفو الرئاسي عن أحمد دومة تعطيل العمل وغلق دور العبادة.. إجراءات حكومية حال انتشار المتحور الجديد EG.5
السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ميديا

مكتبة الإسكندرية تكشف عن شروط المشاركة بمسابقة "ابحث عن الأثر" (شاهد)

الدكتور حسين عبد
الدكتور حسين عبد البصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية

تحدث الدكتور حسين عبدالبصير مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، عن مسابقة "ابحث عن الأثر" لزيادة الوعي الأثري عن الشباب، مؤكدًا أن المسابقة بدأت يوم الخميس الماضي وستستمر حتى 31 أغسطس بهدف إتاحة معلومات للشباب للبحث عن القطع الأثرية في المتحف.

اقرأ أيضا .. جوجل يحتفل بذكرى ميلاد العالم الأثري مصطفى العبادي ( بروفايل)

اخترنا 10 قطع أثرية متميزة من المتحف من عصور مختلفة

وأضاف "عبدالبصير"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية: "اخترنا 10 قطع أثرية متميزة من المتحف من عصور مختلفة، سواء من المصري القديم واليوناني الروماني والقبطي والإسلامي والبيزنطي".

كاميرا الموبايل مسموح بها دون فلاش

وتابع مدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية: "كاميرا الموبايل مسموح بها دون فلاش، والفيديو ممنوع إلا بعد دفع الرسوم، وعمر المشترك في المسابقة يكون من 18 إلى 40 سنة، ثم يقوم المتسابق بكتابة منشور على صفحته الشخصية ويجمع الصور التي صورها أو استعان بها من موقع المكتبة الإلكترونية مع كتابة الإجابة الصحيحة للقطع ثم يقوم بعمل tag على الحسابات الرسمية عبر منصات التواصل الاجتماعية الرسمية للمكتبة".
 

مواد متعلقة

2800 مواطن يستفيدون من خدمات قافلة عرب درويش الطبية

ضوابط تشغيل الأطفال في قانون العمل.. تعرف عليها

مكتبة الإسكندرية توقع اتفاقية لافتتاح سفارة معرفة

الأزهر ينظم احتفالية بذكرى ثورة يوليو بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب

جناح الأزهر بمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب يقدم طرق الوقاية من جريمة الانتحار

مدير مكتبة الإسكندرية يشيد بمشاركة الأزهر بمعرض الكتاب