موعد مباراة الهلال والفيحاء في دوري روشن ..والقناة الناقلة

يستضيف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال نظيره فريق الفيحاء مساء اليوم السبت علي استاد الملك فهد في إطار منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة دوري روشن السعودي 2023-2024.

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وكان الهلال أستهل مشواره في دوري روشن بالفوز على نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف،فيما فاز الفيحاء على الخليج بنفس النتيجة .

ويدخل الزعيم المباراة وهو يحتل المركز السابع بجدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 3 نقاط متساوياً مع الفيحاء صاحب المركز الثامن.

موعد مباراة الهلال والفيحاء

تنطلق أحداث مباراة الهلال والفيحاء في الجولة الـ2 من الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة مساءًا بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة ، فيما تبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال والفيحاء

تذاع مباراة الهلال والفيحاء بشكل حصري عبر قناة “ SSC ” بصوت المعلق عيسي الحربين.

في سياق متصل كشفت تقارير صحفية سعودية عن وجهة دي خيا، المقبلة، بعد سلسلة عروض مغرية من أندية بالمملكة عدة، للتعاقد مع الحارس الإسباني، بعد رحيله عن صفوف مانشستر يونايتد خلال الأسابيع الماضية بعد مشوار طويل مع الشياطين الحمر.

ويرغب فريقا الهلال والنصر السعوديين، ضم الحارس دافيد دي خيا، وقدما الثنائي عروضا مغرية من أجل اختيار الإسباني القميص والتوقيع على عقود للدخول ضمن الصفقات العالمية التى أبرمتها أندية الدوري السعودي بداية من البرتغالى كريستيانو رونالدو الذى افتتح الميركاتو السعودي حتى الآن.