موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024.. مفاجأة للموظفين

موعد صرف مرتبات شهر يونيو 2024، يعد سؤال الساعة من قبل العاملين بالجهاز الإدراي للدولة، خاصة أننا نقترب من عيد الأضحى المبارك، حيث قررت وزارة المالية صرف مرتبات شهر يونيو 2024 بداية من يوم الأحد 9 يونيو 2024، على أن يستمر الصرف حتى يوم الخميس الموافق 13 يونيو 2024.

مرتبات شهر يونيو 2024

مرتبات شهر يونيو 2024.. ويمكن صرف المرتبات عبر: مكاتب البريد الآلي atm، منافذ الصرف وجميع البنوك، والمحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة، ومنافذ شركات فوري، وماكينات الصرف.

مرتب شهر يونيو 2024 بالزيادة الجديدة

موظف الدرجة الممتازة 12.200 جنيه.

موظف الدرجة العالية 10200 جنيه.

موظف درجة المدير العام 9200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى 8200 جنيه.

موظف الدرجة الثانية 8000 جنيه.

موظف الدرجة الثالثة 7500 جنيه.

موظف الدرجة الرابعة 7000 جنيه

موظف الدرجة الخامسة 6500 جنيه.

موظف الدرجة السادسة 6000 جنيه.

الناتج المحلى الإجمالي

وفي سياق آخر قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد الوطني هي تكلفة التمويل داخل وخارج مصر، متابعًا: نحن نستهدف تحقيق 3.5 % فائض أولى من الناتج المحلى الإجمالي خلال العام المالي القادم لخفض عجز الموازنة إلى أقل من 6%والدين إلى أقل من 80% في يونيو 2027.