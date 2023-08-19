الهلال يخوض ثاني مبارياته في دوري روشن أمام الفيحاء

يستعد نادي الهلال السعودي بقيادة المدرب البرتغالي خورخي خيسوس، لخوض ثاني مبارياته في الدوري السعودي للمحترفين عند مواجهة الفيحاء، مساء اليوم السبت، على ملعب الملك فهد الدولي في العاصمة السعودية الرياض.

ويدخل الهلال بمعنويات عالية بعد الفوز على أبها في الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدف، بينما فاز الفيحاء على الخليج.

ويحتل الهلال المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 3 نقاط بينما الفيحاء بنفس معدل النقاط في المركز السابع.

موعد مباراة الهلال والفيحاء في الدوري السعودي للمحترفين

تقام مباراة الهلال والفيحاء مساء اليوم السبت 19 في تمام الساعة 9 مساء بتوقيت مصر والسعودية وتنقل قنوات ssc sport المباراة بشكل حصري بصفتها المالك الحصري والوحيد لمنافسات دوري روشن.