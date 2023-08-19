الهلال السعودي في مهمة سهلة أمام الفيحاء اليوم.. الموعد والقناة الناقلة

يستعد فريق الهلال السعودي لمواجهة سهلة نسبيًا مساء اليوم السبت، وذلك حين يلتقي مع نظيره فريق الفيحاء، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري روشن السعودي، في المباراة التي يحتضنها ملعب الملك فهد الدولي “الدرة”.

ما قدمه الهلال والفيحاء في الجولة الأولي

يسعي فريق الهلال السعودي لحصد لقب الدوري بعد الصفقات العالمية التي أبرمها خلال الميركاتو الصيفي الجاري، والتي كانت أخرها التعاقد مع البرازيلي نيمار جونيور والمغربي ياسين بونو حارس إشبيلية ومنتخب المغرب.

وكان الظهور الأول للهلال فب الجولة الأولي من الدوري السعودي بتحقيق الفوز على نظيره أبها بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، حيث سجل البرازيلي مالكوم أول “هاتريك” بقميص الموج الأزرق.

علي الجانب الأخر حقق فريق الفيحاء على نظيره الخليج بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت بينهما ضمن منافسات الجولة الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي.

موعد مباراة الهلال والفيحاء والقناة الناقلة

من المقرر أن تنطلق مباراة الهلال والفيحاء عند تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة، والعاشرة بتوقيت أبو ظبي.

وتذاع مباراة الهلال والفيحاء عبر قناة ssc.