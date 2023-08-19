تعليق جديد من "زيلينسكي" حول عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي

أكد الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي"، أن السُلطات في كييف تبذل قصارى جهدها للبدء بمفاوضات عضوية الاتحاد الأوروبي في 2023، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، اليوم السبت.

وصرح زيلينسكي في رسالة فيديو نشرها على قناة تيليغرام: "نحن نبذل قصارى جهدنا لكي تصبح أوكرانيا مستعدة هذا العام للبدء بمفاوضات العضوية في الاتحاد الأوروبي.

توصيات المفوضية الأوروبية

وفي وقت سابق، قالت نائبة رئيس الوزراء الأوكراني لشؤون التكامل الأوروبي والتكامل الأوروأطلسي، أولغا ستيفانيشينا، إن السلطات الأوكرانية ليس لديها الوقت الكافي لتنفيذ جميع توصيات المفوضية الأوروبية السبع، المحددة للوصول الى صفة "مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، قبل حلول أكتوبر، ولكنها تعمل بشأن هذه المسألة.

وفي 28 فبراير 2022، وقع زيلينسكي على طلب انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي. وافق رؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي في قمة بروكسل المنعقدة في 23 يونيو 2022 على منح أوكرانيا ومولدوفا صفة "مرشح للانضمام إلى الاتحاد".

ولكن المفوضية الأوروبية، ضمن توصياتها حددت سبعة شروط لمنح أوكرانيا صفة المرشح للانضمام للاتحاد الأوروبي، من بينها الإصلاح القضائي وهو الشرط الأكثر شمولا بين شروط الاتحاد الأوروبي، إذ تحتاج الحكومة الأوكرانية لإصلاح المحكمة الدستورية، واستكمال الإصلاحات في المجلس الأعلى للقضاء، وفي اللجنة العليا لتأهيل القضاة، بالإضافة لمواصلة مكافحة الفساد.