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السبت 19 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

مواعيد مباريات اليوم السبت و القنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم

تستعرض بوابة الوفد الإلكترونية ، جدول مواعيد مباريات اليوم، السبت الموافق 19 أغسطس 2023 بمختلف الدوريات حول العالم، فيشهد عدة مواجهات نارية بالدوري الإسباني، والدوري الإنجليزي، والدوري السعودي، بجانب انطلاق مباريات الجولة الإفتتاحية بالدوري الإيطالى.

 

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سجل المواجهات المباشرة بين مانشيستر سيتي و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

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تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول و بورنموث في الدوري الإنجليزي

 

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سجل المواجهات المباشرة بين فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الأسباني

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موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

 

جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 19 أغسطس 2023 والقنوات الناقلة 

موعد مباراة أستراليا والسويد في نهائي كاس العالم للسيدات

تقام مباراة السويد ونظيره استراليا لتحديد المركز الثالث بمونديال العالم للسيدات فى تمام الساعة 11 صباحا

 

مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

فولهام - برينتفورد- الساعة 5 مساء

ليفربول - بورنموث- الساعة 5 مساء

وولفرهامبتون - برايتون- الساعة 5 مساء

توتنهام - مانشستر يونايتد- الساعة 7:30 مساء

مانشستر سيتي- نيوكاسل يونايتد- الساعة 10

 

مواعيد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

ريال سوسييداد- سيلتا فيجو- الساعة 6:30 مساء

ألميريا- ريال مدريد- الساعة 8:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

أوساسونا- أتلتيك بيلباو- الساعة 10:30 مساء

 

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة

ليون - مونبلييه- الساعة 6 مساء

تولوز - باريس سان جيرمان- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 2

 

مواعيد مباريات الدوري السعودي

أبها- الرائد- الساعة 6 مساء

الهلال- الفيحاء- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

الاتحاد- الطائى- الساعة 9 مساء على قناة SSC HD

 

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة

إمبولي- هيلاس فيرونا- الساعة 7:30 مساء

فروسينوني ـ نابولي- الساعة 7:30 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

إنتر ميلان- مونزا- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

جنوي- فيورنتينا- الساعة 9:45 مساء