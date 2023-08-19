سجل المواجهات المباشرة بين مانشيستر سيتي و نيوكاسل في الدوري الإنجليزي

في تمام العاشرة من مساء السبت يختتم فريق مانشيستر سيتي بطل النسخة الأخيرة للدوري الأنجليزي الممتاز مواجهات يوم السبت للجولة الثانية لبطولة الدوري الأنجليزي بأستضافة احد فرسان الرهان على اللقب فريق نيوكاسل يونايتد صاحب المركز الرابع في الموسم الماضي والمتطلع للأفضل هذا الموسم على ملعب الأتحاد بمدينة مانشيستر .

يدخل مانشيستر سيتي المواجهة و معه ثلاث نقاط بالفوز على بيرنلي خارج ملعبه بثلاثية نظيفة ويشاركه نيوكاسل نفس الرصيد بفوز كاسح في الجولة الأولى على أستون فيلا بخمسة أهداف مقابل هدف وهو ما يعني ان المواجهة هي احد المواجهات الهامة على طريق المنافسة في الدوري الإنجليزي هذا الموسم .

و في استعراض سريع لسجل المواجهات المباشرة بين الفريقين نجد ان فريق مانشيستر سيتي واجه نيوكاسل يونايتد في 151 مباراة فاز مانشيستر سيتي في 63 مباراة بينما فاز نيوكاسل يونايتد في 53 مباراة بينما حسم التعادل نتيجة 35 مباراة وخلال تلك المواجهات سجل السيتي 238 هدف فيما سجل الماكبيث 200 هدف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ستاد الأتحاد فالغلبة لفريق مانشيستر سيتي حيث فاز 43 مباراة بينما فاز نيوكاسل في 13 مباراة وتعادل الفريقين في 19 مباراة وسجل هجوم السيتي 147 هدف واستقبلت شباكه 69 هدف من مهاجمي نيوكاسل .

وجاءت نتائج المواجهات العشر الأخيرة بين مانشيستر سيتي ونيوكاسل يونايتد في جميع المسابقات على النحو التالي :

29 يناير 2019 نيوكاسل - مانشيستر سيتي : 2 / 1

30 نوفمبر 2019 نيوكاسل - مانشيستر سيتي : 2 / 2

28 يونيو 2020 نيوكاسل - مانشيستر سيتي : 0 / 2

8 يوليو 2020 مانشيستر سيتي - نيوكاسل : 5 / 0

26 ديسمبر 2020 مانشيستر سيتي - نيوكاسل : 2 / 0

14 مايو 2021 نيوكاسل - مانشيستر سيتي : 3 / 4

19 ديسمبر 2021 نيوكاسل - مانشيستر سيتي : 0 / 4

8 مايو 2022 مانشيستر سيتي - نيوكاسل : 5 / 0

21 أغسطس 2022 نيوكاسل - مانشيستر سيتي : 3 / 3

4 مارس 2023 مانشيستر سيتي - نيوكاسل : 2 / 0