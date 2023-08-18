يستضيف ملعب لويس كومبانيس الأولمبي مباراة فريق برشلونة ونظيره قادش، مساء يوم الأحد المقبل الموافق 20 أغسطس الجاري، بالجولة الثانية بالدوري الإسباني.

و يتواجد قادش في المركز السابع بترتيب المسابقة برصيد 3 نقاط، فيما يخوض فريق برشلونة المباراة محتلا المركز الثالث عشر بجدول الترتيب برصيد نقطة وحيدة بعد التعادل السلبي أمام خيتافي بالجولة الأولى.

موعد مباراة برشلونة ضد قادش في الدوري الإسباني

ويواجه برشلونة نظيره قادش الساعة 8:30 مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة يوم الأحد المقبل بالجولة الـ 2 بالليجا الإسبانية

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وقادش

وتذاع مباراة برشلونة وقادش عبر شبكة قنوات بى ان سبورت، وتبث اللقاء على شاشتها beIN Sports 1 HD.

تشكيل برشلونة المتوقع أمام قادش في الدوري الإسباني

في حراسة المرمى: مارك تير شتيجن.

في الدفاع: إريك جارسيا، كوندي، كريستنسن، بالدي.

في الوسط: بيدري، روميو، دي يونج، جوندوجان.

في الهجوم: الزلزولي، ليفاندوفسكي.