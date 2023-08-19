تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول و بورنموث في الدوري الإنجليزي

سيكون فريق ليفربول على موعد مع اولى مبارياته هذا الموسم على ملعبه أنفيلد رود عندما يلتقي في الخامسة من مساء السبت مع فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز .

ويدخل ليفربول مواجهة بورنموث ولديه نقطة واحدة بعد التعادل بهدف لكل فريق مع فريق تشيلسي في مباراة الجولة الأولى على ملعب ستامفورد بريدج وهو نفس رصيد فريق بورنموث الذي تعادل على ملعبه بنفس النتيجة امام فريق ويستهام يونايتد .

و التقي فريقا ليفربول و بورنموث في 15 مباراة في تاريخ لقاءاتهما في الدوري الأنجليزي الممتاز فاز خلالها ليفربول في 7 مباريات وتعادلا في ست مباريات و فاز بورنموث في مباراة واحدة وسجل ليفربول 42 هدف بينما سجل بورنموث 10 أهداف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد رود فقد ألتقي الفريقين في سبعة مباريات فاز ليفربول في ستة مباريات وتعادلا في مباراة وفشل بورنموث في تحقيق اي فوز خارج ملعبه .

وفيما يلي نستعرض نتائج المواجهات العشر الأخيرة بين ليفربول وبورنموث في كافة البطولات :

4 ديسمبر 2016 بورنموث - ليفربول : 4 / 3

5 أبريل 2017 ليفربول - بورنموث : 2 / 2

17 ديسمبر 2017 بورنموث - ليفربول : 0 / 4

14 أبريل 2018 ليفربول - بورنموث : 3 / 0

8 ديسمبر 2018 بورنموث - ليفربول : 0 / 4

9 فبراير 2019 ليفربول - بورنموث : 3 / 0

7 ديسمبر 2019 بورنموث - ليفربول : 0 / 3

7 مارس 2020 ليفربول - بورنموث : 2 / 1

27 أغسطس 2022 ليفربول - بورنموث : 9 / 0

11 مارس 2023 بورنموث - ليفربول : 1 / 0