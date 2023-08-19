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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تعرف على سجل المواجهات المباشرة بين ليفربول و بورنموث في الدوري الإنجليزي

مواجهات ليفربول مع
مواجهات ليفربول مع بورنموث

سيكون فريق ليفربول على موعد مع اولى مبارياته هذا الموسم على ملعبه أنفيلد رود عندما يلتقي في الخامسة من مساء السبت مع فريق بورنموث في المباراة التي ستجمع الفريقين ضمن مباريات الجولة الثانية للدوري الإنجليزي الممتاز .

ويدخل ليفربول مواجهة بورنموث ولديه نقطة واحدة بعد التعادل بهدف لكل فريق مع فريق تشيلسي في مباراة الجولة الأولى على ملعب ستامفورد بريدج وهو نفس رصيد فريق بورنموث الذي تعادل على ملعبه بنفس النتيجة امام فريق ويستهام يونايتد .

و التقي فريقا ليفربول و بورنموث في 15 مباراة في تاريخ لقاءاتهما في الدوري الأنجليزي الممتاز فاز خلالها ليفربول في 7 مباريات وتعادلا في ست مباريات و فاز بورنموث في مباراة واحدة وسجل ليفربول 42 هدف بينما سجل بورنموث 10 أهداف .

اما عن المباريات التي جمعت الفريقين على ملعب أنفيلد رود فقد ألتقي الفريقين في سبعة مباريات فاز ليفربول في ستة مباريات وتعادلا في مباراة وفشل بورنموث في تحقيق اي فوز خارج ملعبه .

وفيما يلي نستعرض نتائج المواجهات العشر الأخيرة بين ليفربول وبورنموث في كافة البطولات : 

4 ديسمبر 2016        بورنموث - ليفربول : 4 / 3 

5 أبريل 2017          ليفربول - بورنموث : 2 / 2 

17 ديسمبر 2017      بورنموث - ليفربول : 0 / 4 

14 أبريل 2018        ليفربول - بورنموث : 3 / 0 

8 ديسمبر 2018       بورنموث - ليفربول : 0 / 4 

9 فبراير 2019       ليفربول - بورنموث : 3 / 0 

7 ديسمبر 2019     بورنموث - ليفربول : 0 / 3 

7 مارس 2020       ليفربول - بورنموث : 2 / 1 

27 أغسطس 2022    ليفربول - بورنموث : 9 / 0 

11 مارس 2023       بورنموث - ليفربول : 1 / 0   