سجل المواجهات المباشرة بين فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الأسباني

يستضيف ملعب ميستايا الشهير الخاص بنادي فالنسيا الأسباني في تمام العاشرة والنصف من مساء الجمعة، مباراة الجولة الثانية بين فريق فالنسيا وفريق لاس بالماس وهي المواجهة رقم 15 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهم في الدوري الأسباني ( الليجا ) .

وكان الفريقين قد افتتحا مبارياتهما في الجولة الاولى في بطولة الدوري الأسباني بشكل اكثر من جيد حيث حقق فالنسيا الفوز على فريق أشبيلية في عقر داره بملعب راؤول سانشيز بيزخوان بهدفين لهدف بينما خرج فريق لاس بالماس بنقطة من مواجهة فريق ريال مايوركا بعد التعادل بهدف لكل فريق .

والتقي فالنسيا مع لاس بالماس في 14 مواجهة سابقة في الليجا الأسبانية أنتهت سبع مباريات منها بفوز الخفافيش بينما حقق فريق لاس بالماس الفوز في اربعة مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل بين الفريقين وسجل مهاجمو فالنسيا 23 هدف ودخل مرماه 15 هدف .

اما عن المواجهات على ملعب المستايا فقد انتهت 4 منها بفوز فالنسيا و مباراة واحدة بفوز لاس بالماس فيما حسم التعادل مباراتين وسجل لاعبو فالنسيا 15 هدف بينما سجل لاعبو لاس بالماس 7 اهداف .

اما عن المباريات العشر الاخيرة التي جمعت الفريقين في كافة المسابقات فقد جاءت على النحو التالي :

21 نوفمبر 2015 فالنسيا - لاس بالماس : 1 / 1

21 يناير 2016 فالنسيا - لاس بالماس : 1 / 1 ( كأس ملك أسبانيا )

28 يناير 2016 لاس بالماس - فالنسيا : 1 / 2 ( كأس ملك أسبانيا )

2 ابريل 2016 لاس بالماس - فالنسيا : 2 / 1

22 اغسطس 2016 فالنسيا - لاس بالماس : 2 / 4

30 يناير 2017 لاس بالماس - فالنسيا : 3 / 1

18 أغسطس 2017 فالنسيا - لاس بالماس : 1 / 0

3 يناير 2018 لاس بالماس - فالنسيا : 1 / 1 ( كأس ملك أسبانيا )

9 يناير 2018 فالنسيا - لاس بالماس : 4 / 0 ( كأس ملك أسبانيا )

20 يناير 2017 لاس بالماس - فالنسيا : 2 / 1