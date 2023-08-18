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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

سجل المواجهات المباشرة بين فالنسيا ولاس بالماس في الدوري الأسباني

فالنسيا مع لاس بالماس
فالنسيا مع لاس بالماس

يستضيف ملعب ميستايا الشهير الخاص بنادي فالنسيا الأسباني في تمام العاشرة والنصف من مساء الجمعة، مباراة الجولة الثانية بين فريق فالنسيا وفريق لاس بالماس وهي المواجهة رقم 15 بين الفريقين في تاريخ مواجهاتهم في الدوري الأسباني ( الليجا ) .

وكان الفريقين قد افتتحا مبارياتهما في الجولة الاولى في بطولة الدوري الأسباني بشكل اكثر من جيد حيث حقق فالنسيا الفوز على فريق أشبيلية في عقر داره بملعب راؤول سانشيز بيزخوان بهدفين لهدف بينما خرج فريق لاس بالماس بنقطة من مواجهة فريق ريال مايوركا بعد التعادل بهدف لكل فريق .

والتقي فالنسيا مع لاس بالماس في 14 مواجهة سابقة في الليجا الأسبانية أنتهت سبع مباريات منها بفوز الخفافيش بينما حقق فريق لاس بالماس الفوز في اربعة مباريات وانتهت ثلاث مباريات بالتعادل بين الفريقين وسجل مهاجمو فالنسيا 23 هدف ودخل مرماه 15 هدف .

اما عن المواجهات على ملعب المستايا فقد انتهت 4 منها بفوز فالنسيا و مباراة واحدة بفوز لاس بالماس فيما حسم التعادل مباراتين وسجل لاعبو فالنسيا 15 هدف بينما سجل لاعبو لاس بالماس 7 اهداف .

اما عن المباريات العشر الاخيرة التي جمعت الفريقين في كافة المسابقات فقد جاءت على النحو التالي : 

21 نوفمبر 2015            فالنسيا - لاس بالماس : 1 / 1 

21 يناير 2016              فالنسيا - لاس بالماس : 1 / 1     ( كأس ملك أسبانيا ) 

28 يناير 2016             لاس بالماس - فالنسيا : 1 / 2    ( كأس ملك أسبانيا ) 

2 ابريل 2016             لاس بالماس - فالنسيا : 2 / 1  

22 اغسطس 2016      فالنسيا - لاس بالماس : 2 / 4 

30 يناير 2017           لاس بالماس - فالنسيا : 3 / 1 

18 أغسطس 2017       فالنسيا - لاس بالماس : 1 / 0 

3 يناير 2018           لاس بالماس - فالنسيا : 1 / 1      ( كأس ملك أسبانيا ) 

9 يناير 2018          فالنسيا - لاس بالماس : 4 / 0       ( كأس ملك أسبانيا ) 

20 يناير 2017        لاس بالماس - فالنسيا : 2 / 1 

 

 

 