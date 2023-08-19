تنسيق الجامعات 2023| فرص عمل برامج كلية الآداب جامعة القاهرة

يبحث طلاب الشعبة الأدبية من الثانوية العامة الذين ترشحوا في تنسيق الجامعات 2023 المرحلة الأولى بكلية الآداب جامعة القاهرة عن البرامج المتميزة بها.

وبلغ الحد الأدنى للقبول بكلية الآداب جامعة القاهرة من طلاب الشعبة الأدبية بالثانوية العامة 325 درجة، فيما يتبقى أماكن متاحة بالكلية أمام طلاب الشعبة العلمية في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2023.

ويشترط للتقديم في البرامج المتميزة في كلية الآداب جامعة القاهرة الحصول على الحد الادنى لتنسيق كليات الآداب في مجموع الثانوية العامة.

برامج مميزة في كلية الآداب جامعة القاهرة

تقدم كلية الآداب في جامعة القاهرة عدة برامج متميزة للطلاب الراغبين في الالتحاق بها، وهي: الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية، والكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية، والترجمة التخصصية باللغة الفرنسية، والترجمة التخصصية باللغة الأسبانية.

كما تقدم كلية الآداب جامعة القاهرة البرامج الآتية: الترجمة التخصصية باللغة اليابانية، والترجمة التخصصية باللغة الصينية، والترجمة التخصصية باللغة العبرية، واللغة العربية وآدابها للناطقين بغيرها، واللغة الصينية لإدارة الأعمال، والمساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية، الترجمة التخصصية من اللغة الألمانية.

فرص عمل برامج آداب جامعة القاهرة

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الإنجليزية:

١. وكالات الأنباء.

٢. شركات الترجمة والتعريب.

٣. وزارة الخارجية.

٤. هيئة الاستعلامات.

٥. الصحف والمجلات.

٦. شركات تنظيم المؤتمرات.

٧. الإذاعة والتلفزيون.

٨. الضيافة الجوية.

٩. التدريس.

١٠. السياحة



برنامج الكتابة الإبداعية باللغة الإنجليزية:

١. وكالات الأنباء.

٢. شركات الترجمة والتعريب.

٣. وزارة الخارجية.

٤. هيئة الاستعلامات.

٥. الصحف والمجلات.

٦. شركات تنظيم المؤتمرات.

٧. الإذاعة والتلفزيون.

٨. الضيافة الجوية.

٩. التدريس.

١٠. السياحة

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الفرنسية:

١. وكالات الأنباء العالمية.

٢. الشركات متعددة الجنسيات.

٣. تنظيم المحافل الدولية والمؤتمرات والسفارات.

٤. ترجمة الأفلام.

٥. ترجمة المقالات.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الأسبانية:

١. وزارة الخارجية والسلك الدبلوماسي.

٢. وزارة الثقافة.

٣. وزارة الاستثمار والتعاون الدولي.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة اليابانية:

١. العمل الحر بالترجمة التحريرية والشفهية.

٢. شركات الترجمة.

٣. شركات السياحة اليابانية والمصرية.

٤. مشروعات الجايكا المتعددة.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة الصينية:

١. الترجمة الفورية.

٢. الخارجية والهيئات الدبلوماسية.

٣. التعليم والمؤسسات الثقافية.

٤. الصحافة والإعلام.

٥. المؤسسات والشركات الاستثمارية.

برنامج الترجمة التخصصية باللغة العبرية:

١. الترجمة الفورية على المستوى المحلي والعالمي.

٢. الخارجية والهيئات الدبلوماسية.

٣. وزارة التربية والتعليم والهيئات الثقافية.

٤. شركات الطيران.

٥. الإذاعة والتلفزيون.

برنامج اللغة العربية وآدابها للناطقين بغيرها:

١. الشركات الدولية في الدول العربية.

٢. العمل الدبلوماسي في الدول العربية.

٣. العمل في تدريس اللغة العربية.

برنامج اللغة الصينية لإدارة الأعمال:

١. الشركات الاستثمارية.

٢. الشركات الصينية.

٣. وزارة الخارجية والهيئات الدبلوماسية.

٤. الصحافة والإعلام ووكالات الانباء.

٥. الإرشاد السياحي وشركات الطيران.

برنامج المساحة والخرائط ونظم المعلومات الجغرافية:

١. مركز المعلومات واتخاذ القرار في الوزارات والمحافظات والوحدات المحلية.

٢. هيئة التخطيط العمراني.

٣. إدارات التخطيط.

٤. شركات البترول والتعدين.

٥. شركات المقاولات والأعمال الهندسية.





