سباليتي يقود منتخب إيطاليا.. تاريخ طويل من النجاحات مع الأندية

تصدر سباليتى مؤشر البحث العالمي جوجل، بعد أن قاد رسميا منتخب إيطاليا، حتى 2026، خلفا لمانشيني، ما جعل الرواد يبحثون عن تاريخه وانجازاته.

الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، أعلن اليوم الجمعة، تعيين لوتشيانو سباليتي، المدير الفنى السابق لفريق نابولي، مديرا فنيا جديدا للمنتخب الأول، حتى 2026، خلفا للمدير الفني السابق روبرتو مانشيني، والذى تقدم باستقالته من منصبه.

مواجهات مرتقبة للمدرب الإيطالي

وقال بيان الاتحاد الإيطالي:"تم التوصل إلى إتفاق مع سباليتي، الذي سيتولى المنصب اعتبارًا من 1 سبتمبر، التقديم الرسمي سيقام في المركز الفني الفيدرالي، بمناسبة الاجتماع الذي يسبق المباراتين ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا".



وتحدث جابرييل جرافينا، رئيس الاتحاد قائلا:" كان المنتخب الوطني بحاجة إلى مدرب رائع وأنا سعيد جدًا لأنه قبل التوجيه الفني للأزوري، سيكون حماسه وخبرته أساسيين للتحديات التي تنتظر إيطاليا في الأشهر المقبلة".

رحيل سباليتي عن نابولي

ورحل سباليتي، صاحب الـ 64 عاما، عن نابولي هذا الصيف بعدما قاد الفريق للفوز بلقب الدوري الإيطالي لأول مرة منذ 33 عاما.

كان روبرتو مانشيني قد تولي تدريب منتخب إيطاليا في مايو 2018، خلفًا للمدرب السابق جانبييرو فنتورا والذي فشل في التأهل إلي مونديال روسيا.

وقدم مانشيني رحلة مميزة مع إيطاليا منذ أن تولي تدريب منتخب بلاده حتي الإستقالة اليوم الأحد، وقبل بطولة يورو 2024.

لوتشانو سباليتي ولد في 7 مارس 1959، كان لاعب كرة قدم إيطالي سابق بمركز لاعب خط الوسط، وسبق وأن درب عدة أندية إيطالية منها إنتر ميلان ونادي روما.





فاز سباليتي بجائزة أفضل مدرب في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم تقديرا للنجاح الذي حققه مع فريق أودينيزي 2005.

وحصل سباليتي على الجائزة التي يطلق عليها المقعد الذهبي عن موسم 2004-2005 بعد تصويت شارك فيه مدربون أعضاء في الاتحاد الإيطالي لمدربي كرة القدم.

وقاد سباليتي أودينيزي للحصول على المركز الرابع في الدوري الإيطالي 2004 لينتزع الفريق بطاقة التأهل لدوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه.

ترك سباليتي أودينيزي في نهاية الموسم 2005 وتولى بعدها تدريب فريق روما في 17 يونيو ،2005 وفي موسم 2005-2006 ابتدع سباليتي أسلوب جديد في التدريب ترك له بصمة خاصة مع روما بأعتماده على اللعب بأسلوب اللعب بدون مهاجم صريح مع تكثيف خط الوسط.

وحقق النجاحات المتواصلة مع روما حيث قاده لاحراز ثلاث بطولات بطولاتي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي، وأيضا قاد روما لوصافة الدوري الإيطالي لثلاث مرات متتالية وكذلك قادهم إلى الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا 2006–07.