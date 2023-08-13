مانشيني يرحل عن تدريب منتخب إيطاليا

أعلن الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، عن رحيل روبرتو مانشيني بعد الموافقة على طلبه بترك منصبه كمدير فني لمنتخب إيطاليا.



أضاف الاتحاد الإيطالي في بيانه الرسمي: في ظل المباريات المهمة والحاسمة التي تنتظرنا في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأوروبية 2024 ، سنعلن عن اسم المدرب الجديد في الأيام المقبلة.



ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض مباريات مهمة في التصفيات المؤهلة لبطولة أوروبا 2024 ضد مقدونيا الشمالية وأوكرانيا يومي 10 و12 سبتمبر المقبل.



كان الأتزوري خسر أمام إنجلترا بهدفين لهدف، بعدها أنتصر على مالطا بهدفين نظيفين.



وتولى مانشيني تدريب منتخب إيطاليا بداية من مايو 2018، وقاد الأتزوري للتتويج بكأس أمم أوروبا 2020 على حساب إنجلترا، لكنه فشل في التأهل للمونديال بقطر.



استقالة مانشيني تأتي بعد تسلمه مهمة تدريب خبي 20 و21 عاما أيضا إلى جانب المنتخب الأول، قبل أن يقرر التنحي والرحيل عن تدريب إيطاليا.

