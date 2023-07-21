منتخب مصر للسلة يستعد لكأس العالم بمران أخير قبل السفر لمعسكر إيطاليا

يخوض منتخب مصر للسلة الأول، مرانه الأخير اليوم الجمعة، قبل السفرلإيطاليا لخوض معسكر تدريبي إستعداداً لبطولة كأس العالم للسلة.

وتحتضن صالة الشباب والرياضة بمدينة السادس من أكتوبر، في تمام التاسعة والنصف من مساء اليوم الجمعة مران منتخب مصر للسلة الأول ، استعدادًا لخوض منافسات كأس العالم.

ويسعى منتخب مصر للسلة رجال لخوض برنامج استعدادي جيد لكاس العالم، ومن المقرر أن يخوض الفراعنة معسكرا في إيطاليا وآخر في في أبو ظبي وسيكون هناك مباريات ودية.

موعد كأس العالم لكرة السلة



وتنطلق منافسات كأس العالم لكرة السلة للرجال في الفترة من 25 أغسطس المقبل حتى 10 سبتمبر، بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونيسيا.

مجموعة منتخب مصر في كأس العالم لكرة السلة



ضمت المجموعة الرابعة كل من، منتخب مصر والمكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا.

مباريات منتخب مصر بكأس العالم لكرة السلة



ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.

مصر في كأس العالم لكرة السلة



ونجح منتخب مصر لكرة السلة في بلوغ نهائيات كأس العالم لكرة السلة في 6 مناسبات سابقة، آخرها دورة إسبانيا 2014، وحقق المركز الرابع والعشرين، وكان أفضل مركز حققه الفراعنة بمنافسات نهائيات كأس العالم المركز الخامس نسخة الأرجنتين 1950.

وينظم الاتحاد المصري لكرة السلة يومًا إعلاميًا لمنتخب الرجال، وذلك قبل سفر المنتخب لخوض معسكر إعداد خارجي في أوروبا قبل المشاركة في كأس العالم.



ويقام اليوم الإعلامي بصالة وزارة الشباب والرياضة بالسادس من أكتوبر، اليوم الجمعة الموافق 21 من شهر يوليو



يذكر أن خسر المنتخب الوطني الأول لكرة السلة، مباراته الودية "التدريبية" مع مضيفه المنتخب الليتواني بنتيجة (69-107)، في لقاء جمعهما أمس الخميس خلال المعسكر الذي يقيمه "صقور الأردن" في إطار تحضيراته لنهائيات كأس العالم 2023 بكرة السلة.

وأوقعت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة مع منتخبات المكسيك، مونتينيجرو، وليتوانيا. ويفتتح منتخب مصر مبارياته في البطولة يوم 25 أغسطس بمواجهة ليتوانيا، ثم يلتقي مونتينيجرو يوم 27 أغسطس، ويختتم مبارياته في مرحلة المجموعات بمواجهة المكسيك يوم 29 أغسطس.