"كانوا بيصيفوا".. كفر شكر تستعد لدفن ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

لقي 5 من أسرة واحدة مصرعهم من مركز كفر شكر التابع لمحافظة القليوبية التي أتشحت بالسواد؛ حزنا عليهم ، ولقي المتوفين مصرعهم في حادث تصادم مروع على طريق الإسكندرية مطروح الساحلي، أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وصرحت جهات التحقيق بمطروح بدفن جثث ضحايا الحادث وتسليمها لذويهم لدفنهم في مسقط رأسهم بمركز كفر شكر وسط حالة من الحزن، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كانوا بيصيفوا .. كفر شكر تستعد لدفن 5 من أسرة واحدة ضحايا حادث طريق الإسكندرية مطروح الساحلي

وأكد الأهالي أن الحادث وقع في مطروح؛ حيث كانت الأسرة في إجازة مصيف، وتعرضت لحادث؛ أسفر عن مصرع رب الأسرة ووالدته وطفلين “ابنيه”، بينما ترقد الزوجة في حالة خطرة بالمستشفى.

وتحولت صفحات التواصل الاجتماعي وصفحات الفيس بوك لدفتر عزاء الراحلين؛ حيث نعى الأهالي والأصدقاء الراحلين مؤكدين أن الخبر فاجعة بكل المقاييس.

مصرع 4 من أسرة واحدة

وكان 4 من أسرة واحدة قد لقوا مصرعهم؛ إثر حادث تصادم سيارتين على طريق مطروح الإسكندرية، أمام نقطة مرور سيدي عبد الرحمن، وتم نقلهم لمستشفى العلمين النموذجي.

وتلقت أجهزة الأمن إخطارًا من مستشفى العلمين النموذجي؛ بدخول 5 جثث هامدة باسم جنا عمروعادل الشربيني 12 سنة، وعمرو عادل الشربيني 35 سنة الأب، وميرفت الدسوقي صادق 53 سنة والدة الأب، وجودي عمرو عادل 6 سنوات، وعادل عمرو عادل 3 سنوات، وجميعهم من مركز كفر شكر، إثر تصادم سيارتين ملاكي على طريق مطروح الإسكندرية الساحلي، وإصابة هيام جمال الشربيني 35 سنة باشتباه كسر بالفك السفلي والفقرات العنقية وكدمات متفرقة بالجسم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.