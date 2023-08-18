ورشة فنون للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

أقام قصر ثقافة الطفل بالخارجة، بالتنسيق مع فرع ثقافة الوادي الجديد، ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار بالإضافة إلى عرض سينما الأطفال. تضمن العرض عرض فيلم "كوكو" وفيلم "جروب الماميز".

تم تنظيم هذه الفعاليات ضمن برنامج "ثقافتنا في اجازتنا"، الذي يهدف إلى توفير نشاطات متعددة للأطفال خلال العطلة الصيفية، وذلك تحت إشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل.

شارك في تنفيذ هذه الأنشطة سماح مسعود ومنال سيد، محترفتان في مجال الرسم والفنون التشكيلية. استفاد الأطفال من ورشة تشكيلية للتلوين على الفخار، تعلموا فيها مهارات التلوين والتعبير الفني.

بعد ذلك، تم تنظيم عرض سينما للأطفال حيث تم عرض فيلم "كوكو" وفيلم "جروب الماميز". استمتع الأطفال بتجربة مشاهدة الأفلام واستكشاف عوالمها الساحرة.

تأتي هذه الخطوة تنفيذًا لتوجيهات وزيرة الثقافة، الدكتورة نيفين الكيلاني، والتعليمات الصادرة من الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو بسيوني. وتأتي أيضًا في إطار سعي المؤسسات الثقافية لتنظيم فعاليات ترفيهية وتثقيفية تلبي احتياجات الأطفال خلال فترة الإجازة الصيفية.

تعد هذه الأنشطة فرصة للأطفال للاستمتاع بوقتهم وتنمية مهاراتهم الإبداعية من خلال تعلم التشكيل والتعبير الفني، بالإضافة إلى مشاهدة أفلام ممتعة وتسلية لهم.

يعتبر قصر ثقافة الطفل بالخارجة وفرع ثقافة الوادي الجديد من المؤسسات الثقافية الهامة في مصر، حيث يسعىان إلى توفير بيئة آمنة وتعليمية مليئة بالفائدة لجميع الأطفال، وتطوير قدراتهم الفنية والإبداعية في مختلف المجالات.

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة

ورشة فنون تشكيلية للتلوين على الفخار في قصر ثقافة الطفل بالخارجة