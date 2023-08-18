سقوط 3 متهمين بـ50 طربة حشيش و5 كيلو هيروين بالإسماعيلية

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات، والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقًا والأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة.

سقوط 3 متهمين بحوزتهم 50 طربة حشيش و5 كيلو هيروين بالإسماعيلية

وتمكنت في نطاق مديرية أمن الإسماعيلية من ضبط 3 أشخاص، وبحوزتهم 50 طربة لمخدر الحشيش وزنت 5 كيلوجرامات- 20 لفافة لمخدر الهيدرو وزنت 20 كيلو جرامًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ضبط عصابة للنصب على رواد الـ "فيسبوك" بالأميرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن العاصمة، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على رواد مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وتلقى اللواء محمد عبدالله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، إخطارًا يفيد بضبط أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في سرقة متعلقات المواطنين بأسلوب "المغافلة والنصب" عقب استدراجهم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بدعوى توفير فرص عمل للمجني عليهم، وبحوزته: "هاتف محمول- كمية من الأوراق وصور لبطاقات تحقيق شخصية بأسماء مختلفة- 15 شريحة هاتف محمول".

كما تم بإرشاده ضبط عدد "7" هواتف محمولة المستولى عليهم لدى عميلين "سيئي النية"- مقيمين بمحافظة القاهرة، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

كما قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمد أبوعمرة، مساعد وزير الداخلية مدير القطاع، وبالاشتراك مع مختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بتوجيه حملة أمنية مكبرة.

أسفرت جهودها خلال 24 ساعة فى مجال تنفيذ الأحكام عن تنفيذ (84285) حكمًا قضائيًا متنوعًا، وذلك على النحو التالى، (342) حكم جناية، (26711) حكم حبس جزئى، (4306) أحكام حبس مستأنف، (41999) حكم غرامة، (10927) مخالفة.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.