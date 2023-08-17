عاجل
لبنان يُصدر بيانًا عاجلاً حول متحور كورونا الجديد "EG.5" زلزال عنيف يضرب عاصمة كولومبيا بقوة 6.3 درجة
الخميس 17 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

حوَّل الشقة لورشة.. الداخلية تكشف ملابسات استغاثة مواطن بمدينة نصر

حملة أمنية
حملة أمنية

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإستيلاء على قطعة أرض فضاء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة وتأجيرها للمحال التجارية.

txt

الأهلي ينظم يوم طبي للأعضاء والعاملين بفرع مدينة نصر

txt

الأهلي يختتم منافسات سباحة الأساتذة بفرع مدينة نصر

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول المنشور عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تضرر بعض المواطنين من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"،لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق" .


بالفحص وبإستدعاء المشكو فى حقه تبين أنه مالك ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة القسم وقرر بقيامه بإستئجار شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه من (أحد الأشخاص) وإستخدامها كورشة ميكانيكا عقب قيام الأخير بالتصالح مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وبمراجعة الجهات المختصة أفادت بإتخاذ المذكور إجراءات التصالح لتحويل الشقة ملكه من سكنى إلى تجارى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية. 
 

مواد متعلقة

حبس سائق لودر دهس شخصًا في مدينة نصر

حبس متهم بسرقة مجوهرات في مدينة نصر