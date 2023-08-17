حوَّل الشقة لورشة.. الداخلية تكشف ملابسات استغاثة مواطن بمدينة نصر

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور متداول على أحد مواقع التواصل الإجتماعى يتضمن الإستيلاء على قطعة أرض فضاء بمنطقة مدينة نصر بالقاهرة وتأجيرها للمحال التجارية.

ورصدت الأجهزة الأمنية تداول المنشور عبر أحد مواقع التواصل الإجتماعى متضمناً تضرر بعض المواطنين من قيام أحد الأشخاص بالإستيلاء على قطعة أرض "حديقة" كائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث بالقاهرة "أملاك دولة"،لضمها على شقته السكنية وتأجيرها للمحال التجارية وتقاضى مبالغ شهرية "دون وجه حق" .



بالفحص وبإستدعاء المشكو فى حقه تبين أنه مالك ورشة ميكانيكا، مقيم بدائرة القسم وقرر بقيامه بإستئجار شقة بالطابق الأرضى بالعقار المشار إليه من (أحد الأشخاص) وإستخدامها كورشة ميكانيكا عقب قيام الأخير بالتصالح مع الأجهزة المعنية بالمحافظة، وبمراجعة الجهات المختصة أفادت بإتخاذ المذكور إجراءات التصالح لتحويل الشقة ملكه من سكنى إلى تجارى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

